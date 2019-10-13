Служу народу України, – Усик поспілкувався з Зеленським після перемоги (відео)

Український боксер Олександр Усик здобув дострокову перемогу у своєму дебютному бою у суперважкій вазі. Після бою його привітав президент України Володимир Зеленський.

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Усик та Зеленський поспілкувалися телефоном, адже бій відбувся в американському Чикаго. Відео спілкування виклали в Instagram.

"Доброго ранку. Дуже дякую. Нічого страшного. Ви знаєте, ми боксували в міні-Україні. Дуже багато людей підтримували. Служу народу України. Дуже дякую, хорошого дня. Ми поїхали дальше. У наступні вихідні Олександр Гвоздик буде відстоювати честь країни. Ми його будемо підтримувати", – сказав Усик у телефонній розмові із Зеленським.

Що говорив Зеленський Усику – поки невідомо.