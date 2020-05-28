Смалійчук і "Карпати": що чекати від нового власника клубу

Олег Смалійчук несподівано викупив 50% акцій "Карпат", чим буквально завершив еру Петра Димінського у львівському клубі. Останнім часом Димінський з тих чи інших причин збайдужів до клубу, що привело не тільки до спортивних проблем, але й фінансових. У "Карпат" простежується не тільки футбольна криза, але й проблеми з менеджментом. Все це повинен розв’язати Смалійчук.

Перший прихід

Вперше Смалійчук отримав владу у "Карпатах" у 2017 році, пише 24 канал. Тоді він став віцепрезидентом "левів" та заручився повною довірою Петра Димінського.

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Його перебування у "Карпатах" запам'яталося більше скандалами, аніж процвітанням клубу.

Львів'яни часто змінювали тренерів (за 5 років біля керма клубу побувало 10 фахівців), була незрозуміла трансферна політика та внутрішні конфлікти. Зокрема, у Смалійчука конфлікт з Ігорем Худоб’яком та Артемом Федецьким, які згодом покинули "Карпати".

Також на посаді віцепрезидента "Карпат" Смалійчук дозволяв собі випади на адресу вболівальників.

У 2019 році Смалійчук покинув "Карпати", але зв’язок між сторонами не обірвався. Вже восени 2020 року "Карпати" висунули кандидатуру Смалійчука на посаду президента української Прем’єр-ліги (УПЛ). Чи зможе він далі претендувати на цю посаду – відкрите питання.

Питання тренера і трансферів

Смалійчук вже повідомив, що не планує втручатися у роботу керівництва та команди до завершення сезону. Однак долю головного тренера "Карпат" Романа Санжара йому доведеться вирішувати. Санжар зі скрипом очолив "левів", коли команду з перемінним успіхом тренував Олександр Чижевський.

Санжар начебто мав конфлікти з деякими гравцями. Під його орудою "Карпати" перебувають на дні турнірної таблиці. В умовах карантину знайти нового тренера буде неможливо. Однак Санжар може покинути клуб вже через декілька турів, якщо "Карпати" віддаляться від рятівної 11-ї позиції.

Смалійчук відомий агент, хоча не любить, коли його так називають. Він виступає посередником у трансферах футболістів. За словами Олега, він проводить трансфери рівня Ліги чемпіонів. Однак не відомо, за якими переходами він стоїть.

Відомо, що він брав участь у переході Андрія Луніна в іспанський "Реал".

Ринок Смалійчука – Іспанія. "Карпати" свого часу пробували освоїтися на цьому напрямку, однак зазнали фіаско. У клуб буквально "пачками" привозили іноземних футболістів, більшість з яких не змогла заграти і не відповідала рівню клубу.

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За даними Transfermarkt, 16 футболістів "Карпат" співпрацюють з агентом Вадимом Шаблієм. У нього відкритий конфлікт зі Смалійчуком. За інформацією ЗМІ, Шаблій, який є агентом і Романа Санжара, стоїть за скандальним приходом тренера у львівський клуб.

Постає питання, чи збережуть футболісти Шаблія місце у "Карпатах"? Чи співпрацюватимуть "Карпати" з Шаблієм, який працевлаштовує більшість українських футболістів? Чи спробує Смалійчук розірвати з ними контракти через конфлікт з конкурентом?

Також не відомо, який трансферний вектор вибере Смалійчук: Іспанія, Латинська Америка чи ставку на власних вихованців.

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Безпосередньо на трансфери "Карпат" вплине місце в УПЛ, чи збереже клуб прописку в еліті українського футболу. Якщо команда вилетить у Першу лігу, то це трансфери зовсім іншого рівня.

Найцікавіше, звідки "Карпати" братимуть фінансування. Смалійчук не є олігархом і навряд чи навіть успішні агенти можуть утримувати великий клуб. Доходу від квитків у "Карпат" немає і рятують тільки гроші від транслятора матчів та трансфери футболістів в інші клуби.

Хай там як, з Димінським "Карпати", мабуть, були приречені на зникнення. Олігарху вже давно не до футболу. Зі Смалійчуком – повинна бути інша історія. Залишається питання, що робити з іншим акціонером клубу. За інформацією ЗМІ, ним є олігарх Ігор Коломойський.