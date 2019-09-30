Смерть Еміліано Сала: ФІФА зобов'язав "Кардіфф" заплатити частину трансферу за загиблого гравця

Аргентинський футболіст Еміліано Сала загинув, коли літак, на борту якого перебував гравець, розбився над Ла-Маншем. Футболіст якраз летів з французького Нанта в Кардіфф. Саме з командою з Уельсу гравець підписав контракт.

Сума трансферу Еміліано Сали склала 17 мільйонів євро (15 мільйонів фунтів). Вона стала рекордною для "Кардіффа". Однак після загибелі футболіста клуб відмовився її виплачувати "Нанту". Адже гравець так і не підписав остаточного контракту з клубом та не був зареєстрованим гравцем команди.

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ФІФА не надто хотіла втручатися у цей скандал. Тому запропонувала клубам домовитися самостійно. Однак сторони так і не дійшли згоди.

За даними BBC, у ФІФА вирішили зобов'язати "Кардіфф" сплатити 6 мільйонів євро "Нанту". Ця сума відповідає першій частині трансферу, що прописано у договорі між клубами. Решта деталей договору поки тримають в таємниці.

У "Кардіффа" є десять днів, щоб оскаржити це рішення ФІФА в Спортивному арбітражному суді (CAS).

Що сталося з Еміліано Салою?Увечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Салою. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою. Перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.



Після повідомлення про зникнення літака, було розпочато рятувальну операцію. Однак вона ускладнювалася через погані погодні умови, а також через те, що область пошуків була доволі великою. 24 січня поліція офіційно припинила операцію з пошуків зниклого літака. Причиною стало те, що шансів знайти вцілілими Еміліано Салу та Дейва Ібботсона майже не було.



Після цього пошуками зайнялися приватні рятувальники. Вони й виявили уламки літака. У четвер, 7 лютого, рятувальники змогли витягти тіло з уламків затонулого в Ла-Манші літака. У п'ятницю, 8 лютого, поліція підтвердила, що тіло, яке було виявлене на борту затонулого літака та підняте на поверхню – це 28-річний аргентинський футболіст. Тіло пілота Дейва Ібботсона досі не вдалося виявити. 11 лютого експерти назвали причину смерті Еміліано Сали.