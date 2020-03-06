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Смерть українських шахістів Богдановича та Вернигори у Москві: заява МЗС України

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Станіслав Богданович та Олександра Вернигора / facebook.com/gmfrostwyrm

У Москві виявили тіла загиблих українських шахістів Станіслава Богдановича та Олександри Вернигори. Однак МЗС України поки не отримувала про це інформацію від російських правоохоронців.

Нагадаємо, українського шахіста Станіслава Богдановича та його 18-річну подругу Олександру Вернигору знайшли мертвими у квартирі в Москві. За інформацією ЗМІ, ймовірною причиною смерті пари міг стати "звеселяючий газ" – біля їх тіл найшли кульки з його залишками.

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Директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев в коментарі УНІАН заявив, що їх відомство поки перевіряє цю інформацію.

"Посольство України в РФ наразі перевіряє інформацію щодо смерті 5 березня в місті Москва двох громадян України. Від компетентних органів Росії інформація щодо зазначеного інциденту наразі ще не надходила", – сказав Погорельцев.

  • Станіслав Богданович – гросмейстер з Одеси, чемпіон України 2013 року зі швидких шахів.
  • 2 березня навколо нього розгорівся скандал, коли виявилося, що Богданович зіграв в інтернет-матчі за збірну Росії проти України. Сам шахіст вихвалявся цим вчинком і заявив, що за гру йому заплатили.
  • Він також закликав усіх українців хоча б раз зіграти за Росію. А також "надіслати в коменти "обнімашки" на знак нашої вічної дружби та братерства".
  • Після цього випадку Богданович потрапив до бази "Миротворця". Як вказано в причинах, Богданович є учасником пропагандистських антиукраїнських акцій Росії, займається маніпулюванням суспільно значущою інформацією та заперечує факти російської агресії.
  • Олександра Вернигора – студентка Московського державного університету родом з Одеської області, шахістка. Їй було 18 років. Перебувала в рейтингу Міжнародної шахової федерації та виступала за Україну.
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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Шахи Новини Спорту Спорт
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