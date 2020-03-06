Смерть українських шахістів Богдановича та Вернигори у Москві: заява МЗС України

У Москві виявили тіла загиблих українських шахістів Станіслава Богдановича та Олександри Вернигори. Однак МЗС України поки не отримувала про це інформацію від російських правоохоронців.

Нагадаємо, українського шахіста Станіслава Богдановича та його 18-річну подругу Олександру Вернигору знайшли мертвими у квартирі в Москві. За інформацією ЗМІ, ймовірною причиною смерті пари міг стати "звеселяючий газ" – біля їх тіл найшли кульки з його залишками.

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Директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев в коментарі УНІАН заявив, що їх відомство поки перевіряє цю інформацію.

"Посольство України в РФ наразі перевіряє інформацію щодо смерті 5 березня в місті Москва двох громадян України. Від компетентних органів Росії інформація щодо зазначеного інциденту наразі ще не надходила", – сказав Погорельцев.