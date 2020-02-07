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Смертельна аварія на гонці Формули-2 в Бельгії: результати розслідування

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Антуан Юбер / AntoineH

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) повідомила результати розслідування аварії на перегонах Формули-2 у Бельгії. У серпні 2019-го року французький гонщик Антуан Юбер загинув у результаті аварії на трасі "Спа-Франкоршам".

У результаті зіткнення французький пілот Антуан Юбер помер від отриманих травм, а Хуану-Мануелю Корреа потрібно було серйозне хірургічне втручання. Наразі американський гонщик проходить тривалу реабілітацію.

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Як інформує ФІА, розслідування показало, що Юбер, Корреа, а також Джуліано Алезі і Ральф Бошунг, які взяли участь в інциденті, діяли коректно.

Відео зіткнення у Формулі-2

ФІА відзначає, що ланцюг подій, який призвів до трагічного результату, був наслідком не однієї причини, а безлічі факторів.

Розслідування не знайшло доказів того, що який-небудь з гонщиків неправильно відреагував на розвиток подій на трасі або жовтий прапор, що з'явився через 1,8 секунди після зіткнення Алезі з бар'єрами – першої події в послідовності інцидентів.

При цьому маршали та організатори гонки також діяли належним чином.

Антуан Юбер – французький професійний гонщик, чемпіон серії GP3 2018 року. Юбер помер у 22 роки.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Перегони Формула-1
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