25-річний Шон О'Меллі вважається майбутньою зіркою UFC. Цього разу його суперником був перший чемпіон промоушена WEC Едді Вайнленд, проте, він не встояв перед силою О'Меллі.

Ветеран ММА у нокауті

Едді Вайнленд (24-14-1) виступає з 2003 року та вважається ветераном ММА. Він – перший чемпіон промоушена WEC, повідомляє 24 канал.

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Едді вдавалось непогано протистояти О'Меллі, але Шон перехитрив суперника. О'Меллі показав, що буде бити із лівої, а сам викинув потужний правий прямий. Суддя зафіксував чистий нокаут.

Тепер у Шона 12 перемог в 12 боях в ММА (4-0 в UFC).

Цією перемогою боєць покращив свою статистику до чотирьох перемог, порівнявшись у цьому показнику з претендентами на пояс Стерлінгом і Сендхагеном, але поступаючись Яну (6 перемог), який буде битися за пояс чемпіона у цьому дивізіоні.

Додамо, що Шон стильний боєць, у нього оригінальна зовнішність, яка повністю відповідає його стилю бою у клітці.

Після закінчення турніру UFC 250 керівництво промоушена вирішило вручити чотири замість двох бонусів по 50 тисяч доларів за "Кращий виступ", але ніхто не був нагороджений за звання "Кращий бій".

Бонуси отримали Гарбрандт, О'Меллі, Стерлінг і Перес.