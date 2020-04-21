"Він сміявся, коли почув про смерть": футболіста клубу АПЛ звинуватили у вбивстві власної доньки

Колишня подруга захисника англійського "Саутгемптона" Яна Валері розповіла, що футболіст убив їх дочку Геру.

Відповідну заяву дівчина на ім'я Джастіс зробила у Twitter, проте пізніше видалила свій пост.

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В кінці 2018 роки після нетривалого роману з Валері дівчина завагітніла. Футболіст попросив її зробити аборт, однак та відмовилася.

На 20 тижні вагітності, за її словами, вона прийшла до Валері, щоб обговорити майбутнє дитини. Дівчина заявила, що тоді її ексхлопець підсипав їй у воду таблетку для переривання вагітності. Після вона пояснила, що такі таблетки призначені до 10 тижня вагітності. Вживання їх після зазначеного терміну калічить дитину.

Дівчина зізналася, що їхня дочка Гера померла у неї на руках після народження. "Ян не прийшов на похорон, зате сміявся, коли почув про смерть своєї дочки", – сказала колишня подруга футболіста.

So, the person who’s accused Yan Valery of drugging her, and killing a baby has now deleted the post and the account



If he’s guilty he deserves everything he gets, if it’s a hoax and a lie, she, or whoever is behind the account needs some serious jail time. pic.twitter.com/3zNBGiItSt — Scott (@TheSirRobotto) April 18, 2020

Валері виступає за дорослий "Саутгемптон" з 2018 року.

У 2015 році він приєднався до молодіжки англійського клубу, до цього граючи у Франції.

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