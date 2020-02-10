24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Снігу по коліна: українські клуби зіграли незвичний спаринг на засніженому полі – фото

72 Читать новость на русском
Матч у снігу / Tribuna.com.ua

Сімферопольська "Таврія" билася в незвичайному товариському матчі в снігу проти Новотроїцької "Таврії". Сімферопольці зазнали поразки в цьому матчі 1:0.

Повідомляється, що матч був під загрозою зриву, але це і не дивно, адже на футбольному полі було дуже багато снігу.

Дивіться також: Лунін здійснив неймовірні сейви у матчі за "Ов'єдо", але пропустив з пенальті – відео

Сімферопольська "Таврія" зіграла футбольний матч в снігу: як це було

Додамо, що 5 лютого сімферопольський футбольний клуб "Таврія" розлучився з дев'ятьма футболістами.

Потужний ураган "Сабіна" в Німеччині: фото та відео страшних наслідків
сьогодні
14116
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Сімферополь Сніг в Україні
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 19:37 Снігу по коліна: українські клуби зіграли незвичний спаринг на засніженому полі – фото
Юрій Семенюк 72
сьогодні 17:46 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 5047
сьогодні 15:49 Mercedes показав ліврею нової машини Формули-1 і оголосив про великий контракт – фото
Юрій Семенюк 82
сьогодні 13:46 "Динамо" U-21 розгромило "Валмієру": дебютний гол Беніто, неймовірний удар Опанасенка – відео
Юрій Семенюк 154
сьогодні 10:54 "Барселона" вирвала перемогу над "Бетісом" завдяки трьом результативним пасам Мессі – відео
Ігор Саджениця 312
Новини
Більше новин
Залиште відгук