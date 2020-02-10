Снігу по коліна: українські клуби зіграли незвичний спаринг на засніженому полі – фото

Сімферопольська "Таврія" билася в незвичайному товариському матчі в снігу проти Новотроїцької "Таврії". Сімферопольці зазнали поразки в цьому матчі 1:0.

Повідомляється, що матч був під загрозою зриву, але це і не дивно, адже на футбольному полі було дуже багато снігу.

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Сімферопольська "Таврія" зіграла футбольний матч в снігу: як це було

Додамо, що 5 лютого сімферопольський футбольний клуб "Таврія" розлучився з дев'ятьма футболістами.