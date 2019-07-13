Снігур тільки друга українка, якій підкорився Вімблдон: яскраві фото перемоги

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Дар’я Снігур
Дар’я Снігур / ФТУ

Тенісистка Дар'я Снігур стала тільки другою українкою, якій вдалося здобути перемогу на юніорському Вімблдоні. Це був дебютний фінал і перший титул для українки на турнірі серії Гренд Слем.

Усього Снігур виграла 12 матчів поспіль на траві, що й дозволило святкувати перемогу на Вімблдоні.

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Загалом Снігур п'ята українська чемпіонка на юніорських турнірах Великого Шолома.

Також Дар'я тільки друга українська чемпіонка юніорського Вімблдону. У 2004 році такий результат підкорився Катерині Бондаренко.

У фінальному матчі українка перемогла представницю США Алекс Ноель.


Усі фото: ФТУ

Окрім Снігур і Бондаренко раніше до стадії фіналу Вімблдону доходили ще три представниці України: Тетяна Перебійніс, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Вімблдон
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