Снукер – це як шахи з кулями, – ексклюзивне інтерв'ю з чемпіоном світу Ронні О'Салліваном

Театр "Крусібл" (Crucible Theatre) – місце, де в кінці сезону збираються найсильніші майстри снукеру, щоб поборотися за звання чемпіона світу. У березні Ронні О'Салліван після перемоги в "Турнірі чемпіонів" змістив з першого рядка рейтингу Марка Селбі. Фаворит майбутнього турніру Ронні О'Салліван розповів про свою кар'єру і не тільки в ексклюзивному інтерв'ю.

– Вас часто вважають гравцем, який йде проти течії. Як ви це поясните?

– Я думаю, що з деякою кількістю розчарувань приходить бажання перемогти. Відчувати себе розчарованим не завжди погано. Якщо правильно використовувати розчарування, ця емоція може стати справжнім козирем. Я завжди сприймаю негативні емоції як рушійну силу для подальшого розвитку. Іноді навіть мова йде не про талант, а про характер, про те, наскільки ви хочете виграти. Ніколи не потрібно боятися показувати ваше бажання перемоги.

Читайте також: Як замість кондитера стати чотириразовим переможцем Паралімпіади: історія Романа Павлика

– Ви щасливі знову бути першим у світі?

– Щастя – це спілкування з друзями або родиною, коли ви просто сидите і насолоджуєтеся моментом. А ось обганяти когось в рейтингу – це не щастя. Я думаю, що це інше почуття. Я сиджу і думаю: "Так, я – номер один у світі", але це ніколи не було в списку моїх бажань. У мене є різні причини грати в снукер, і бути номером один у світі ніколи не було однією з них.

– Розкажіть про ваші стосунки з Eurosport

– Чесно кажучи, працювати тут – це найкраща частина снукеру на даний момент. Мені подобається працювати з Джиммі Уайтом, працювати з Нілом Фулдсом, мені подобається дивитися снукер, і подорожувати з командою. Мені дуже пощастило, що у мене є така можливість, тому що я ніколи не мріяв про щось подібне. Коли ви гравець, ви не повинні розслаблятися, але іноді ви повинні подумати заздалегідь: "Яким буде життя, коли я закінчу кар'єру?". Одна з причин, чому я почав співпрацю з Eurosport – подивитися на що буде схоже життя без гри в снукер. Я зрозумів, що, ймовірно, це буде набагато краще, ніж грати в снукер повний робочий день. Не потрібно тренуватися щодня і постійно переживати. Велика частина задоволення від турнірів – це не гра, а відвідування локації, спілкування з глядачами, і все це мені доступно з Eurosport.

– Як ви думаєте, ви можете добитися більш 36 перемог в турнірах, які ви вже виграли?

– Очевидно, що я і Хендрі зараз рівні на 36 турнірах. Я виграв останні два турніри, але це не означає, що так буде завжди. Я думаю, що коли-небудь я поб'ю 36 рейтингових подій, будь це в цьому році, в наступному або через рік.

Читайте також: Іспанський політик назвав українця Романа Зозулю неонацистом та расистом

– Вам подобається грати в Крусіблі?

– Я думаю, що це залежить від того, як ви ставитеся до Крусібл. Деяким людям це подобається. У цьому турнірі довші сесії і довші матчі. Як для глядача, так і для експерта, це, мабуть, найкраща подія для перегляду. Як для гравця, іноді це може тривати дуже довго. Я б не сказав, що це самий класний турнір, але з іншого боку, як професіонал, ви б не хотіли закінчувати свою кар'єру, жодного разу не вигравши цього титулу.

– Чому снукер не отримав визнання як інші види спорту?

– Якщо підійти до цього питання з точки зору бізнесу, то теніс і футбол – це популярні види спорту, а снукер - ні. Багато хто вважає цей спорт нудним, не багатьом жінкам подобається дивитися його, в ньому мало гравців. Але у снукера є своя ніша, він ніколи не стане фінансовим центром як вид спорту. У нього був свій золотий час в 80-х і 90-х роках.

Деякі люди вважають, що снукер – це не спорт, тому що вам не потрібно бігати або бити людей по обличчю. Але є і такі люди, як Стівен Фрай, якого, ймовірно, вважають одним з найрозумніших британців, і він обожнює снукер. Так що, якщо хтось, наприклад, Стівен Фрай, отримує задоволення від такого виду спорту, як снукер, тоді ви повинні сказати "хто буде сперечатися зі Стівеном Фраєм?!". Це, скоріше, розумовий виклик. Ви можете описати снукер як "Шахи з кулями".

– Що було зоряним моментом вашої кар'єри?

– Коли ви озираєтеся, важко сказати, який з них був кращим, а який – гіршим. Наприклад, 2012 рік, який, можливо, був найкращим чемпіонатом, в якому я коли-небудь грав. У 2008 та 2009 роках я проходив через деякі речі, які впливали на мою гру за столом, і я збився зі шляху протягом двох років. І в деякому сенсі я думав, що це може бути кінцем. Але мені пощастило, тому що саме тоді я зустрів Стіва Пітерса, і саме він переконав мене повернутися і спробувати ще раз.

– У минулому було багато чуток про ваш спосіб життя і релігійні переконання.

– Я пробую багато різних речей. Іноді я чую таке: "О, дивіться, Ронні став мусульманином", або "Ронні став християнином", або "Ронні став буддистом". Наче мені потрібно пережити щось серйозне, щоб прийняти якусь віру. Тема "Ронні О'Салліван – один з найуспішніших спортсменів в Британії, у нього були проблеми в житті, але він все ще тут, йому 43 роки, і він в доброму здоров'ї" – вже не така цікава, правда? Я не прив'язаний до чогось конкретного. Мені подобаються люди, які вільно мислять. Це те, що надихає мене. Ось чому мені подобається те, що я роблю, тому що це дозволяє мені зустрічатися з безліччю інших людей.

Головні матчі зі снукеру можна дивитися в прямому ефірі на телеканалах Eurosport 1 і Eurosport 2, а також на сервісі Eurosport Player.

Невдовзі на сайті Спорт24 вийде ексклюзивне інтерв'ю з чемпіоном світу з більярду українцем Артуром Пивченком