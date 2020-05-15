Соболь офіційно став чемпіоном Бельгії, ще троє українців – зіграють у Лізі чемпіонів

"Брюгге" офіційно став 15-кратним чемпіоном Бельгії, а захисник збірної України Едуард Соболь вперше завоював цей титул. "Гент" українців Яремчука, Безуса і Пластуна виступить у кваліфікації Ліги чемпіонів.

На початку квітня бельгійські клуби підтримали ідею дострокового закінчення чемпіонату і винесли питання на розгляд Генеральної асамблеї Про Ліги. Голосування про дострокове завершення вже чотири рази переносили у зв'язку з відсутністю рішення Ради національної безпеки. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

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15 травня генеральна асамблея бельгійських професіональних клубів все ж вирішила підтримати раду директорів Про-Ліги й достроково закінчити сезон-2019/2020.

У свою чергу, "Шарлеруа" представить Бельгію в Лізі Європи, а "Антверпен" і "Стандард" в її кваліфікації. У перший дивізіон відправиться "Ваасланді-Беверен".

"Брюгге" лідирував в Про Лізі, випереджаючи "Гент" на 15 очок. Сам Соболь в поточному сезоні зіграв в 26 матчах чемпіонату з 29, відзначившись чотирма результативними передачами.

УЄФА планує завершити поточний сезон до кінця серпня. Йдеться як про національні європейські чемпіонати, так і про єврокубки.

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