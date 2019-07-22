Сьогодні "Динамо", "Маріуполь" та "Зоря" отримають суперників у Лізі чемпіонів та Лізі Європи

У понеділок, 22 липня, відбудеться жеребкування третіх кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Тож своїх суперників отримають київське "Динамо" та "Маріуполь". А також ймовірного суперника отримає і луганська "Зоря".

"Динамо" виступить у кваліфікації Ліги чемпіонів. Київський клуб опинився серед сіяних команд. Тому серед ймовірних суперників лише три команди – бельгійський "Брюгге", турецький "Істанбул" чи австрійський ЛАСК. Російський "Краснодар" точно не зіграє проти "Динамо", адже клуби з України та Росії розводять у єврокубках. Жеребкування розпочнеться в понеділок, 22 липня, о 13:00 за київським часом.

Перші матчі третього раунду кваліфікації відбудуться 6-7 серпня, а матчі-відповіді – 13 серпня.

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Разом з "Динамо" в когорту сіяних потрапили "Порту", а також переможці двох пар другого кваліфікаційного етапу "Вікторія" (Пльзень) – "Олімпіакос" та ПСВ – "Базель". Чотири переможці третьої кваліфікації в плей-офф раунді розіграють дві путівки в основну сітку. При жеребкуванні там теж буде свій посів. "Динамо" і там буде серед сіяних команд.

Після цього відбудеться жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Луганська "Зоря" буд серед сіяних команд. Натомість "Маріуполь" опинився у когорті несіяних. Правда луганському клубу спочатку треба пройти чорногорську "Будучность" у другому кваліфікаційному раунді. Перший матч відбудеться вже у четвер, 25 липня, на виїзді. Матч-відповідь – 1 серпня.

Тож якщо "Зоря" пройде свого суперника, вона зіграє з одним із цих суперників: "Трабзонспор" (Туреччина), "Бней-Єгуда" (Ізраїль), переможець пари "Утрехт" (Нідерланди) – "Зрінськи" (Боснія та Герцеговина), переможець пари ЦСКА (Болгарія) – "Осієк" (Хорватія), переможець пари "Люцерн" (Швейцарія) – "Клаксвік" (Фарери), переможець пари "Гонвед" (Угорщина) – "Університатя" (Румунія).

Значно сильніші ймовірні суперники у "Маріуполя". Серед них "Мідтьюланн" (Данія), переможець пари "Вулверхемптон" (Англія) – "Крузейдерс" (Північна Ірландія), переможець пари "Легія" (Польща) – КуПС (Фінляндія), переможець пари "Гент" (Бельгія) – "Віторул" (Румунія), переможець пари АЗ (Нідерланди) – "Хакен" (Швеція).

Додамо, що матчі цього етапу відбудуться 8 та 15 серпня.