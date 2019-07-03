Сьогодні стартує літня Універсіада-2019

У середу, 3 липня, в італійському Неаполі стартують Всесвітні літні студентські спортивні змагання – XXX літня Універсіада-2019.

Триватиме Універсіада-2019 з 3 по 14 липня. У середу, 3 липня, о 22:00 відбудеться офіційна церемонія відкриття Універсіади. Хоча програма турніру відкрилася ще 2 липня, коли відбулися перші змагання з водного поло, футболу і стрибків у воду.

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За медалі Універсіади змагатимуться 8 тисяч студентів зі 140 країн, які розіграють 222 медалі в 18 видах спорту. Україну представлятимуть 178 спортсменів у 12 видах спорту. Українці будуть представлені у чоловічому та жіночому баскетболі та волейболі, спортивній та художній гімнастиці, легкій атлетиці, плаванні, стрибках у воду, стрільбі з лука, тенісі, тхеквондо, фехтуванні та футболі.