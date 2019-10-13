Соковиті удари Усика та яскрава підтримка від українців: фото з Чикаго

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Олександр Усик – Чазз Візерспун
Олександр Усик – Чазз Візерспун / boxingscene.com

У ніч на 13 жовтня Олександр Усик у Чикаго (США) переміг Чазза Візерспуна у дебютному поєдинку в суперважкій вазі. Українець здолав американця, оскільки той не зміг продовжити бій після семи раундів.

За сім раундів Візерспун завдав лише 21 точний удар. Натомість Усик завдав 347 ударів, 139 з яких були точними.

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Після поєдинку Олександр Усик з командою зустрілися з українцями, які прийшли на поєдинок проти Чазза Візерспун. Усі разом заспівали гімн України.

Додамо, що Олександр боксував проти Візерспуна у патріотичних шортах з написами "Україна" та "Сімферополь".

Фото бою Олександр Усик – Чазз Візерспун / boxingscene.com

Після поєдинку Усик заявив, що між крузервейтом, де він був абсолютним чемпіоном, і хевівейтом є різниця. Втім, Олександр готовий до бою з топ-боксерами.

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Олександр Усик Бокс Усик – Візерспун Спорт Новини Спорту
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