Соловей про конфлікт з Башенком: Ситуація дуже непроста, потрібен час для вирішення питання

Чемпіонка II Європейських ігор-2019 Ганна Соловей очікує не тільки відставки президента Федерації велосипедного спорту України Олександра Башенка. Спортсменка вимагає повного перезавантаження в українському велоспорті.

В інтерв'ю виданню "Главред" Соловей заявив, що не розуміє дій Олександра Башенка.

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Можливо, він хотів показати, наскільки він всемогутній. Людям вже набридло таке некоректне ставлення керівництва. Моя ситуація була останньою краплею терпіння. У багатьох містах паралельно з Києвом пройшли акції на мою підтримку.



Ситуація дуже непроста, потрібен час для розв'язання цього питання. На цьому етапі що-небудь говорити ще рано,

– сказала Соловей.

Вона заявила, що її влаштує відставка нинішнього президента федерації велоспорту України та перезавантаження всієї системи. На її думку, зміна однієї людини ні до чого не приведе.

Що відомо про скандал ?

Велогонщиця Ганна Соловей стала чемпіонкою II Європейських ігор у гонці за очками. Проте, Федерація велоспорту України на своїй сторінці у Facebook привітала з цим досягненням не її, а голову Київської міської федерації велоспорту Мухомора C.М.



Славнозвісний пост з привітанням Ганни Соловей від Федерації велоспорту України

Це обурило Ганну. За її словами, Мухомор не має до її успіху ніякого відношення. "Хотілось би знати, чому ви вітаєте незнайому мені людину, якої я ніколи не бачила. Цей чоловік не допомагав мені в підготовці до змагань абсолютно нічим. При цьому ви берете мою світлину та мій результат", – заявила чемпіонка.

З відповіддю пан Башенко не забарився. Причому відповів у дуже хамовитому стилі, зовсім не притаманному для очільника профільної федерації.

Аню, дивись, як ми будемо навчатись. Ти відкрила рот, тепер ти будеш за це відповідати. Їздиш на моєму велосипеді, їздиш в моїй формі, на голові у тебе мій шолом. Чого ти ще хочеш, щоб я тебе возив? Я не Базін, запам’ятай, принцесо. Будеш робити роботу – приймемо тебе, будеш смердіти – проженемо і не згадаємо як звали,

– відповів Башенко.

Соловей заперечила Башенку, написавши, що з переліченого йому належить лише велосипед, який "не витримав і року". Натомість Олександр додав, що через порушення умов контракту із федерацією Ганна тепер не має права бути в збірній України. "А святе місце пустим не буває", – грізно підсумував керівник.

Обурені через скандал з чемпіонкою Соловей велосипедисти та активісти прийшли з протестом під Міністерство молоді та спорту.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов зустрівся з Ганною Соловей та висловив підтримку щодо відставки Башенка. Жданов підтримав вимогу про повне перезавантаження Федерації велоспорту та заміну її президії.