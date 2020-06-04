Сьомін головний претендент на крісло тренера "Динамо"
Російський тренер Юрій Сьомін розглядається як кандидат на тренерське крісло київського "Динамо". 73-річний фахівець начебто головний претендент на крісло тренера "Динамо"
Сьомін може очолити "Динамо" втретє
Як повідомляє Dynamo.kiev.ua з посиланням на джерело в Москві, російський фахівець – один з головних кандидатів на пост тренера "Динамо".
До речі "Динамо" сенсаційно може змінити тренера: ім'я несподіваного кандидата
Всі розбіжності між Сьоміним і президентом "Динамо" Ігорем Суркісом улагоджені після другого відходу тренера з клубу у 2012 році.
Юрій Сьомін прокоментував інформацію про можливе повернення в київський клуб, повідомляє "Чемпіонат".
До мене з цього приводу ніхто не звертався,
– сказав Сьомін.
Біографія Сьоміна у "Динамо"
Російський тренер вперше очолював "Динамо" з 2007 до 2009 року. Цей період був найуспішнішим у його київській кар'єрі.
Він виграв чемпіонат України сезону 2008/2009. У 2009 році вивів "Динамо" у півфінал Кубка УЄФА, в якому програв "Шахтарю".
Після сезону 2008/2009 Сьомін вирішив повернутися у московський "Локомотив".
Вдруге Сьомін очолив "Динамо" у 2010 році і працював у клубі до 2012 року. За цей час він виграв тільки Суперкубок України.
Через невдалі результати "Динамо" звільнило Сьоміна.
На цей момент Сьомін безробітний. Його останнім клубом був російський "Локомотив".