Російський тренер Юрій Сьомін прокоментував інформацію про повернення у київське "Динамо". Екстренер "Локомотива" заявив, що поки не отримував пропозицію очолити "Динамо".

Сьомін обіцяє подумати над пропозицією

У коментарі Meta-ratings.com.ua Сьомін сказав, що не розмовляв на цю тему з "Динамо". Однак він готовий подумати над пропозицією, якщо вона надійде.

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Ніхто зі мною на цю тему не розмовляв. Якщо запросять? Коли надійде пропозиція, буду коментувати. Але ніхто мені нічого не пропонував. Якби надійшло: потрібно думати, ось і все,

– заявив 73-річний тренер.

Також Сьомін прокоментував матч "Шахтар" з "Динамо", в якому кияни програли з рахунком 3:1.

Хороша гра. Гарна у "Динамо" молодь. Не вистачало в атаці нападника, який був травмований. Також Бєсєдін не грає через дискваліфікацію. А взагалі, була якісна гра з обох сторін,

– зазначив Сьомін.

Сьомін повертається у "Динамо"?

Після чергової невдачі "Динамо" опустилося на 4-у сходинку в турнірній таблиці. Через це почали з'являтися чутки, що Олексій Михайличенко залишить тренерський місток по завершенню сезону.

Повідомлялося начебто сам Михайличенко не хоче продовжувати очолювати "Динамо".

Натомість головним кандидатом на тренерське крісло "Динамо" буцімто є Юрій Сьомін. Він двічі очолював "Динамо" і одного разу ставав з киянами чемпіоном України.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс відмовився коментувати чутки.

Також "Динамо" може очолити турецький фахівець Ерол Булут.