Сон Хин Мін моторошно травмував футболіста "Евертона" і одразу розплакався: фото та відео

У неділю, 3 листопада, у рамках 11 туру англійської Прем'єр-ліги "Евертон" на власному полі врятував нічию у поєдинку з "Тоттенхемом".

"Шпори" забили ліверпульцям після години гри, але потім залишилися в меншості, а на додачу ще й пропустили в глибоко доданий час.

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Хавбек "Тоттенхема" Сон Хин Мін травмував півзахисника "Евертона" Андре Гомеша і отримав червону картку на 79-й хвилині гри.

Варто зазначити, що спочатку арбітр Мартін Аткінсон показав Сону жовту картку, але потім змінив рішення і вилучив гравця.

Повідомляється, що Гомеш отримав травму ноги, яка виглядає дуже серйозною. Південнокорейський футболіст Сон Хин Мін навіть розплакався від подій на полі.

Andre Gomes horror injury...

Pretty distraught & discombobulated....

Look at His ankle and foot....

The reaction by Son Heung Min, Serge Aurier,Lucas Moura and the fans...



This video ain't for the faint hearted... pic.twitter.com/vXkKORNnCu — Derrick (@DerrickAshimwe) 3 ноября 2019 г.



Моторошна травма у матчі Евертон – Тоттенхем