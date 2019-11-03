Сон Хин Мін моторошно травмував футболіста "Евертона" і одразу розплакався: фото та відео

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Сон Хин Мін
Сон Хин Мін / BBC

У неділю, 3 листопада, у рамках 11 туру англійської Прем'єр-ліги "Евертон" на власному полі врятував нічию у поєдинку з "Тоттенхемом".

"Шпори" забили ліверпульцям після години гри, але потім залишилися в меншості, а на додачу ще й пропустили в глибоко доданий час.

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Хавбек "Тоттенхема" Сон Хин Мін травмував півзахисника "Евертона" Андре Гомеша і отримав червону картку на 79-й хвилині гри.

Варто зазначити, що спочатку арбітр Мартін Аткінсон показав Сону жовту картку, але потім змінив рішення і вилучив гравця.

Повідомляється, що Гомеш отримав травму ноги, яка виглядає дуже серйозною. Південнокорейський футболіст Сон Хин Мін навіть розплакався від подій на полі.


Моторошна травма у матчі Евертон – Тоттенхем

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Тоттенхем
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