Сон Хин Мін моторошно травмував футболіста "Евертона" і одразу розплакався: фото та відео
У неділю, 3 листопада, у рамках 11 туру англійської Прем'єр-ліги "Евертон" на власному полі врятував нічию у поєдинку з "Тоттенхемом".
"Шпори" забили ліверпульцям після години гри, але потім залишилися в меншості, а на додачу ще й пропустили в глибоко доданий час.
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Хавбек "Тоттенхема" Сон Хин Мін травмував півзахисника "Евертона" Андре Гомеша і отримав червону картку на 79-й хвилині гри.
Варто зазначити, що спочатку арбітр Мартін Аткінсон показав Сону жовту картку, але потім змінив рішення і вилучив гравця.
Повідомляється, що Гомеш отримав травму ноги, яка виглядає дуже серйозною. Південнокорейський футболіст Сон Хин Мін навіть розплакався від подій на полі.
Моторошна травма у матчі Евертон – Тоттенхем