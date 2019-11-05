Сон Хин Міну скасували дискваліфікацію за моторошну травму Гомешу

Футбольна асоціація Англії (FA) скасувала червону картку нападнику "Тоттенхема" Сон Хин Міну. Кореєць був вилучений у матчі з "Евертоном" після зіткнення з півзахисником Андре Гомешем.

У результаті зіткнення португалець Гомеш отримав моторошний перелом ноги. Спочатку арбітр гри Мартін Аткінсон пред'явив Сону жовту картку, але потім змінив рішення і вилучив футболіста.

Читайте також: Моурінью, тен Гаг чи Почеттіно: хто очолить "Баварію"

Після отримання червоної картки Сон розплакався і перебував у пригніченому стані. "Тоттенхем" подав апеляцію на видалення форварда, яка була задоволена, повідомляє BBC.

Окрім того, лондонський клуб вирішив надати Сону психологічну допомогу у зв'язку з його переживаннями через травму Гомеша. Ймовірно, кореєць пропустить матч Ліги чемпіонів з "Црвеною Звездою" 6-го листопада.

Натомість Гомеш успішно переніс операцію і був виписаний з лікарні, повідомив "Евертон" у твіттері.