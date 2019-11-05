Сон Хин Міну скасували дискваліфікацію за моторошну травму Гомешу

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Момент зіткнення Сона й Гомеша
Момент зіткнення Сона й Гомеша / twitter.com/Goal_MY

Футбольна асоціація Англії (FA) скасувала червону картку нападнику "Тоттенхема" Сон Хин Міну. Кореєць був вилучений у матчі з "Евертоном" після зіткнення з півзахисником Андре Гомешем.

У результаті зіткнення португалець Гомеш отримав моторошний перелом ноги. Спочатку арбітр гри Мартін Аткінсон пред'явив Сону жовту картку, але потім змінив рішення і вилучив футболіста.

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Після отримання червоної картки Сон розплакався і перебував у пригніченому стані. "Тоттенхем" подав апеляцію на видалення форварда, яка була задоволена, повідомляє BBC.

Окрім того, лондонський клуб вирішив надати Сону психологічну допомогу у зв'язку з його переживаннями через травму Гомеша. Ймовірно, кореєць пропустить матч Ліги чемпіонів з "Црвеною Звездою" 6-го листопада.

Натомість Гомеш успішно переніс операцію і був виписаний з лікарні, повідомив "Евертон" у твіттері.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Тоттенхем
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