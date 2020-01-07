Соратник Путіна хоче придбати львівські "Карпати"

Російський олігарх Михайло Фрідман вивчає можливість купівлі львівських "Карпат", клубу української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляється на сайті фанатів і вболівальників львівського клубу.

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Михайло Фрідман народився у Львові, був спонсором і ініціатором заснування "Альфа Джаз Фест", музичного фестивалю в самому центрі міста Лева. "Альфа-Банк" Фрідмана без перебоїв працює у Львові, а сам він не проти зміцнити зв'язок з рідним містом.

Джерела в оточенні олігарха повідомляють, що він хоче викупити частки як Петра Димінського, так і Ігоря Коломойського. Статки Фрідмана, який має російський та ізраїльський паспорти, оцінюються в 15 мільярдів доларів.

Нагадаємо, у січні 2018 року Міністерство фінансів США оприлюднило так звану "кремлівську доповідь", в якій перерахувало імена найбільш наближених до Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів. Всього в списку вказано 210 імен. На 23-ій позиції – Михайло Фрідман.