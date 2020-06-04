Рівно 5 років тому, 4 червня 2015 року, "Динамо", очолюване Сергієм Ребровим, востаннє вигравало Кубок України. У фінальному матчі кияни перемогли донецький "Шахтар" у серії пенальті.

Поєдинок на НСК "Олімпійський" не увінчався зливою небезпечних моментів, пише 24 канал. Команди мали декілька непоганих нагод відзначитися, але щоразу на заваді ставали голкіпери обох команд.

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Геній Шовковського

Як це часто буває у матчах подібного рівня, справа доходить до серії пенальті. Перший удар у киян не зміг реалізувати португалець Мігель Велозу. Потім не переграв Андрія Пятова і Віторіну Антунеш. "Шахтар" свої спроби реалізував і перемагав 3:1.

Для перемоги "гірникам" було достатнього одного невдалого удару киян або голу у ворота "Динамо".

Почав витягувати киян із ями Олег Гусєв. Він реалізував свій удар і зробив рахунок 3:2. Далі справа була за Шовковським. Він парирував удар Тайсона і не дозволив "гірникам" відсвяткувати перемогу.

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Натомість свій удар реалізував Ярмоленко. Вирішальним міг стати постріл Ярослава Ракіцького. Але оборонець "Шахтаря" поцілив у поперечину і рахунок зберігся 3:3.

Доленосним у матчі став удар Олександра Гладкого. Нападник "Шахтаря" пробив у правий від Шовковського кут. Голкіпер киян встиг зреагувати і парирував постріл.

"Динамо" здобуло драматичну перемогу, а після фінального свистка на поле вибігли сотні фанатів київського клубу.

Динамо – Шахтар огляд фіналу 2015 року

У цьому сезоні "Динамо" може перервати гегемонію "Шахтаря", який виграв усі попередні розіграші Кубку України. Кияни вибили "гірників" в 1/8 фіналу і вже дійшли до півфіналу.