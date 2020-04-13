Сотні мільйонів доларів: у МОК оцінили збитки перенесення Олімпіади-2020
Перенесення Літніх Олімпійський ігор 2020 дорого обійдеться Міжнародному олімпійському комітету. МОК був застрахований на випадок скасування Ігор, однак не їх перенесення.
Глава МОК Томас Бах повідомив, що перенесення літньої Олімпіади в Токіо на 2021 рік обійдеться в сотні мільйонів доларів.
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"Перенесення Токіо-2020 обійдеться нам в сотні мільйонів доларів, хоча точну суму поки назвати неможливо.
Нас ніяк не можна звинувачувати в тому, що ми довго сумнівалися в рішенні про перенесення. У таких емоційних ситуаціях не можна приймати рішення, керуючись лише інстинктами.
Щоб припинити всі конспірологічні теорії хочу сказати, що МОК був застрахований на випадок скасування Ігор, а ось на випадок перенесення страховки не було", – цитує Баха Insidethgames.
Перенесення Олімпійських ігор-2020 також вдарить по економіці Японії. Втрати Японії перевищать 5,8 мільярда доларів.
Фінансові втрати Японії підрахувало британське економічне видання LearnBonds.
Чому перенесли Олімпіаду-2020?24 березня прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе запропонував очільнику МОК Томасу Баху перенести Ігри у Токіо на 2021 рік. Причина – пандемія коронавірусу.
У МОК погодилися перенести Ігри. Рішенню передували тривалі перемовини, під час яких деякі країни оголосили, що не відправлятимуть спортсменів на Олімпіаду у 2020 році.
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