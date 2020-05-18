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Соціальна дистанція: Мюллер дав копняка головному тренеру "Баварії" – фото

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Томас Мюллер
Томас Мюллер / twitter.com/iMiaSanMia

Німецька Бундесліга першою з європейських ліг відновила футбольні матчі. У Німеччини розробили суворі рекомендації, відповідно до яких футболістів просять обмежити контакти. Футболіст "Баварії" Томас Мюллер надто буквально сприйняв цю інформацію.

Гравець "Баварії" на 90 хвилині змушений був покинути поле, адже наставник мюнхенців Хансі Флік вирішив провести заміну, повідомляє 24 канал.

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Зважаючи на те, що футболістам рекомендовано не потискати руки з іншими членами команди, Мюллер вирішив подякувати Фліку за гру ногою.

Багаторічний лідер "Баварії" дав наставнику копняка. На це Флік тільки усміхнувся.

Під час карантину "Баварія" вирішила продовжити контракти з Мюллером та Фліком.

З обома угоди переукладені до 2023 року.

"Баварія" одноосібно очолює турнірну таблицю Бундесліги після 26 турів. Наступну гру "Баварія" зіграє вдома 23 травня проти "Айнтрахта".

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Баварія
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