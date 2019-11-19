Соціальний проєкт "Шахтаря" отримав звання найкращого в Європі

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Соціальний проєкт "Шахтаря" отримав звання найкращого в Європі / efdn.org

Проєкт донецького "Шахтаря" "Давай, грай!" став переможцем конкурсу найкращих футбольних соціальних проєктів Європи More than football Award 2019.

Переможець конкурсу був визначений на тринадцятій конференції EFDN в Барселоні (Іспанія) на стадіоні "Камп Ноу".

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Крім проєкту донецького клубу, у топ-4 потрапили проєкти англійського "Челсі", італійського "Ювентуса" та шотландського "Рейнджерс".

Директор Shakhtar Social Foundation Інна Хмизова отримала нагороду від генерального директора EFDN Губерта Роверса.

Для мене велика честь отримати нагороду More than football Award. Ця нагорода є не тільки визнанням, а й чудовою мотивацією для нас, щоб продовжувати брати участь у "Давай, грай" та інших наших програмах,
– цитує Хмизову European Football for Development Network.

Що таке проєкт "Давай грай!"? "Шахтар" у рамках проєкту відкрив понад 50 дитячих футбольних майданчиків у 28 містах України. Проєкт спрямований на розвиток масового дитячого футболу в Україні та популяризацію здорового способу життя. У ньому беруть участь понад 3 тисячі дітей у віці від 7 до 12 років.

Заняття безкоштовно проводять кваліфіковані тренери-волонтери. Футбольні майданчики забезпечені всім необхідним інвентарем. У рамках проєкту регулярно проходять змагання.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар
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