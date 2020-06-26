Легендарний у минулому тенісист Горан Іванішевіч здав позитивний тест на коронавірус. Іванішевич здав позитивний тест після турніру Новака Джоковича, з яким співпрацює.

Тренер Джоковича підтвердив інформацію, що заразився COVID-19, у своєму інстаграмі. Два тести Іванішевіча були негативні, третій – позитивний.

До речі А як же карантин? Світоліна зіграє на турнірі з фанатами на трибунах

Іванішевіч почувається добре

"На жаль, після двох негативних результатів за останні 10 днів у мене позитивний тест на COVID-19. Я добре себе почуваю, і у мене немає ніяких симптомів", – заявив відомий у минулому спортсмен.

Він також закликав усіх, хто з ним контактував, подбати про себе і своїх близьких.

"Я продовжу дотримуватися самоізоляції. Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто заразився", – написав Горан.

Що відомо про спалах COVID-19 на турнірі Джоковича

Перший номер світового рейтингу серб Новак Джокович організував серію виставкових турнірів на Балканах.

На турнірах тенісисти не дотримувалися рекомендацій. Учасники обіймалися, тиснули одне одному руки. Також на матчах були присутні глядачі.

Першим, у кого підтвердили коронавірус, став болгарський тенісист Григор Димитров. Згодом COVID-19 виявили у його тренера, Віктора Троїцькі і його вагітної дружини.

Варте уваги Джокович виступив проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу

Також вірус виявили у Борни Чорича і фітнес-тренера Джоковича. Згодом позитивні тести на COVID-19 здав сам Новак та його дружина.

Керівництво Хорватії 24 червня оголосило про введення обмежень для тих, хто в'їжджає з інших балканських країн.

Люди, які приїжджають з Сербії, Боснії, Косово і Північної Македонії, повинні будуть пройти 14-денну самоізоляцію після прибуття.