Спалах коронавірусу: Федерація тенісу хоче провести матч Кубка Федерації з Японією в Україні

Федерація тенісу України сповістила про те, що відправила японській стороні пропозицію провести матч плей-офф Кубка Федерації в Україні.

Як повідомляється на сторінці ФТУ, українська федерація направила лист Генеральному секретарю Японської Тенісної Асоціації Хіросі Сузукі, а також в ITF з пропозицією провести квітневий матч Кубка Федерації між командами України та Японії на українському корті.

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За підсумками жеребкування господарями протистояння стали японці, проте через спалах коронавірусу ФТУ відправила пропозицію перенести матчі в Україну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що матч Кубка Девіса Японія – Еквадор пройде без глядачів. Японська влада пішла на такий крок в рамках заходів безпеки через коронавірус.