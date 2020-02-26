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Спалах коронавірусу: Федерація тенісу хоче провести матч Кубка Федерації з Японією в Україні

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Збірна України з тенісу / btu.org.ua

Федерація тенісу України сповістила про те, що відправила японській стороні пропозицію провести матч плей-офф Кубка Федерації в Україні.

Як повідомляється на сторінці ФТУ, українська федерація направила лист Генеральному секретарю Японської Тенісної Асоціації Хіросі Сузукі, а також в ITF з пропозицією провести квітневий матч Кубка Федерації між командами України та Японії на українському корті.

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За підсумками жеребкування господарями протистояння стали японці, проте через спалах коронавірусу ФТУ відправила пропозицію перенести матчі в Україну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що матч Кубка Девіса Японія – Еквадор пройде без глядачів. Японська влада пішла на такий крок в рамках заходів безпеки через коронавірус.

  • 17-18 квітня збірні Японії та України зіграють в плей-офф за право пройти в кваліфікацію Fed Cup Finals-2021.
  • Відомо, що японська федерація раніше в цьому місяці оголосила місце проведення цього поєдинку – тенісний центр "Utsubo Tennis Center" в місті Осака.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс Коронавірус Covid-19 Японія
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