Спалах коронавірусу: Федерація тенісу хоче провести матч Кубка Федерації з Японією в Україні
Федерація тенісу України сповістила про те, що відправила японській стороні пропозицію провести матч плей-офф Кубка Федерації в Україні.
Як повідомляється на сторінці ФТУ, українська федерація направила лист Генеральному секретарю Японської Тенісної Асоціації Хіросі Сузукі, а також в ITF з пропозицією провести квітневий матч Кубка Федерації між командами України та Японії на українському корті.
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За підсумками жеребкування господарями протистояння стали японці, проте через спалах коронавірусу ФТУ відправила пропозицію перенести матчі в Україну.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що матч Кубка Девіса Японія – Еквадор пройде без глядачів. Японська влада пішла на такий крок в рамках заходів безпеки через коронавірус.
- 17-18 квітня збірні Японії та України зіграють в плей-офф за право пройти в кваліфікацію Fed Cup Finals-2021.
- Відомо, що японська федерація раніше в цьому місяці оголосила місце проведення цього поєдинку – тенісний центр "Utsubo Tennis Center" в місті Осака.