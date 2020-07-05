Спарингувати з Кличком – це божевілля: Хантер про шалений бокс українця
Супертяж зі США Майкл Хантер (18-1-1, 12 КО) згадав своє перебування у таборі Володимира Кличка. Американець був шокований боксерськими вміннями українця.
Після спарингу з Кличком він зізнався, що знав, хто буде фаворитом у поєдинку Володимир Кличко – Девід Хей, цитує SkySports.
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Тоді Володимир уже був ветераном, але міг витримати всі 12 раундів, а я боксував на аматорському рівні. Коли спарингував з українцем, то був шокований його силою у руках.
Хантер розповів, що з Володимиром на рингу було дуже складно мати справу. Він легко знаходив вільні місця для ударів. Американець знав, що коли Кличко одягне 10-унцієві рукавички, у Хея не буде іншого вибору, окрім того, як бігати навколо українця.
Хто такий Майкл Хантер
Американський боксер-професіонал, який виступає в першій важкій ваговій категорії, учасник Олімпійських ігор 2012 року. Останній бій провів у листопаді 2018 року. У професійній кар'єрі провів 17 боїв, із яких 11 разів перемагав нокаутом. Американець зазнав лише однієї поразки.
Кличко – Хей: головне
- Поєдинок у суперважкій вазі, на кону якого стояли титули WBA super, IBF, WBO, IBO.
- Бій відбувся 2 липня 2011 року на Імтех Арені у Гамбурзі.
- Поєдинок завершився перемогою Володимира Кличка одноголосним рішенням суддів.
- Для Хея джеб Володимира Кличка став серйозною перешкодою. Швидкість британця не допомогла йому переграти технічність українця.
- На конференції після бою Хей заявив, що перед поєдинком пошкодив мізинець тому це не дозволило йому провести бій на вищому рівні. Ця заява викликала бурю критики на адресу британця.
- В цілому, бій зібрав аудиторію близько 500 мільйонів людей по всьому світу.