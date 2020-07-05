Супертяж зі США Майкл Хантер (18-1-1, 12 КО) згадав своє перебування у таборі Володимира Кличка. Американець був шокований боксерськими вміннями українця.

Після спарингу з Кличком він зізнався, що знав, хто буде фаворитом у поєдинку Володимир Кличко – Девід Хей, цитує SkySports.

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Тоді Володимир уже був ветераном, але міг витримати всі 12 раундів, а я боксував на аматорському рівні. Коли спарингував з українцем, то був шокований його силою у руках.

Хантер розповів, що з Володимиром на рингу було дуже складно мати справу. Він легко знаходив вільні місця для ударів. Американець знав, що коли Кличко одягне 10-унцієві рукавички, у Хея не буде іншого вибору, окрім того, як бігати навколо українця.

Хто такий Майкл Хантер

Американський боксер-професіонал, який виступає в першій важкій ваговій категорії, учасник Олімпійських ігор 2012 року. Останній бій провів у листопаді 2018 року. У професійній кар'єрі провів 17 боїв, із яких 11 разів перемагав нокаутом. Американець зазнав лише однієї поразки.

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