Найкраща каратистка планети українка Анжеліка Терлюга не втрачає професійних навичок. Дівчина збила пляшку з голови хлопця, який виявився вищим за неї.

Спортсменка поділилась відео у своєму Instagram. Напарником для такого експерименту став підприємець Сергій Ходацький. Він на своїй сторінці опублікував повну версію епізоду.

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Спортсменка вміло збила з його голови велику пляшку з водою.

Згодом Терлюга прокоментувала пост хлопця: "Спасибі, що живий". Вболівальники каратистки теж активно коментують такий ролик та вважають, що на такі виклики не кожен погодиться.

Розважаюсь як можу, поки немає змагань,

– написала дівчина у себе на сторінці.

Досягнення Анжеліки Терлюги