Спасибі, що живий: каратистка Терлюга збила пляшку з голови хлопця – відео
Найкраща каратистка планети українка Анжеліка Терлюга не втрачає професійних навичок. Дівчина збила пляшку з голови хлопця, який виявився вищим за неї.
Спортсменка поділилась відео у своєму Instagram. Напарником для такого експерименту став підприємець Сергій Ходацький. Він на своїй сторінці опублікував повну версію епізоду.
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Спортсменка вміло збила з його голови велику пляшку з водою.
Згодом Терлюга прокоментувала пост хлопця: "Спасибі, що живий". Вболівальники каратистки теж активно коментують такий ролик та вважають, що на такі виклики не кожен погодиться.
Розважаюсь як можу, поки немає змагань,
– написала дівчина у себе на сторінці.
Досягнення Анжеліки Терлюги
- Чемпіонка Європи в особистому (2018) та командному куміте (2017, 2019).
- Срібна призерка чемпіонату Європи 2016 (особисте куміте). Бронзова призерка чемпіонату Європи 2014 (командне куміте), 2017 (особисте куміте).
- Срібна призерка Європейських ігор 2019.
- Десятиразова переможниця турнірів серії Карате 1 Прем'єр-ліга: Кобург (2015), Роттердам (2017), Лейпциг (2017), Берлін (2018), Париж (2019), Рабат (2019), Шанхай (2019), Токіо (2019), Москва (2019), Дубай (2020).
- П'ять разів ставала переможницею турнірів серії Карате 1 Серія А: Зальцбург (2017), Окінава (2017), Сантьяго (2018, 2020), Шанхай (2018).
- Дворазова володарка титулу Grand Winner KARATE1 2017, 2019.
- Тричі підіймалась на другу сходинку п'єдесталу турнірів серії Карате 1 Прем'єр-ліга: Париж (2016), Дубай (2019), Париж (2020).
- Шість разів ставала бронзовою призеркою турнірів серії Карате 1 Прем'єр-ліга: Зальцбург (2011, 2019), Шарм-ель-Шейх (2016), Роттердам (2016, 2018), Париж (2018).
- Срібна призерка турнірів серії Карате 1 Серія А: Сантьяго (2019).
- У 2019 році у Зальцбургу стала бронзовою призеркою турнірів серії Карате 1 Серія А.
- Чемпіонка Європи серед студентів 2011 року (командне куміте).
- Бронзова призерка чемпіонату Європи серед студентів 2011 року (особисте куміте).
- Неодноразова чемпіонка України в особистому куміте.