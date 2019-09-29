Спенс у важкому поєдинку переміг Портера за очками, Усик відвідав бій: фото та відео

У Лос-Анджелесі, на арені Staples Center, відбувся чемпіонський об'єднавчий бій у напівсередній вазі, в якому зійшлися два американці – Еррол Спенс і Шон Портер.

Обидва боксери показали першокласний бокс, влаштувавши справжнє шоу. Портер, який вважався андердогом, не знітився перед Спенсом, дуже гідно пручався і міг розраховувати на перемогу.

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У 11-му раунді у Спенса з'явився шанс достроково закрити бій – чемпіон IBF зловив Портера важким ударом лівою в підборіддя. За силою і точності цей удар цілком міг призвести до нокауту, але Портер вистояв і довів бій до фінального гонгу.

What. A. Punch. @ErrolSpenceJr knocked down Porter in the 11th with this HUGE left hook to the chin en route to a split decision victory! #SpencePorter pic.twitter.com/41blsioONV — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) 29 сентября 2019 г.

Судді роздільним рішенням віддали перемогу лідеру – Еррол Спенсу. Підсумок 115-112 Портеру і двічі 116-111 Спенсу.

Також 32-річний український боксер Олександр Усик відвідав цей бій та зустрівся з 60-річним легендарним екс-баскетболістом "Лос-Анджелес Лейкерс" Меджіком Джонсоном.

"З Великим Меджік Джонсон", – прокоментував Усик фото в Instagram.