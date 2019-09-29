Спенс у важкому поєдинку переміг Портера за очками, Усик відвідав бій: фото та відео
У Лос-Анджелесі, на арені Staples Center, відбувся чемпіонський об'єднавчий бій у напівсередній вазі, в якому зійшлися два американці – Еррол Спенс і Шон Портер.
Обидва боксери показали першокласний бокс, влаштувавши справжнє шоу. Портер, який вважався андердогом, не знітився перед Спенсом, дуже гідно пручався і міг розраховувати на перемогу.
Дивіться також: Усик продовжує підготовку до дебюту у супертяжках: відео з тренувань українця
У 11-му раунді у Спенса з'явився шанс достроково закрити бій – чемпіон IBF зловив Портера важким ударом лівою в підборіддя. За силою і точності цей удар цілком міг призвести до нокауту, але Портер вистояв і довів бій до фінального гонгу.
Судді роздільним рішенням віддали перемогу лідеру – Еррол Спенсу. Підсумок 115-112 Портеру і двічі 116-111 Спенсу.
Також 32-річний український боксер Олександр Усик відвідав цей бій та зустрівся з 60-річним легендарним екс-баскетболістом "Лос-Анджелес Лейкерс" Меджіком Джонсоном.
"З Великим Меджік Джонсон", – прокоментував Усик фото в Instagram.
Вибір редакції
-
Андрію Шевченку – 43: найбільші досягнення легенди українського футболусьогодні , 11:00
-
Климець зупинилася за крок від медалі чемпіонату світу, Ляхова та Прищепа – поза фіналомсьогодні , 08:15
-
Гол Ярмоленка допоміг "Вест Хему" піднятися на 3 місце в АПЛ: відео неймовірного удару28 вересня , 22:36