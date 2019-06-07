Співвласник "Голден Стейт" заплатить 500 тисяч доларів штрафу за удар баскетболіста "Торонто"

Третій матч фінальної серії між "Голден Стейт" та "Торонто" відзначився сутичкою за участі одного з вболівальників та гравцем канадської команди Кайлом Лаурі. Згодом виявилося, що вболівальником виявився співвласник ГСВ,

Нагадаємо, під час матчу між "Голден Стейт" та "Торонто" Кайл Лаурі влетів у натовп глядачів, намагаючись дістати м'яч. Через що один з глядачів штовхнув його та висловився нецензурно в його сторону. Вболівальника після цього відсадили на інші місця.

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Згодом виявилося, що цим вболівальником є співвласник клубу Марк Стівенс. НБА оштрафувала його на 500 тисяч доларів та на рік заборонила відвідувати матчі чемпіонату.

Сам Марк Стівенс прийняв покарання від НБА. При цьому він запевнив, що після матчу постарався поговорити зі всіма, кого міг образити.

Але для Марка Стівенса проблеми на цьому не закінчилися. За даними журналіста NBC News Ділана Байєрса, керівництво клубу може змусити Стівенса продати свою частку акцій через цей випадок.