Спіймали на гарячому: австрійський лижник попався під час переливання крові (фото)

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Макс Хауке
Макс Хауке / Фото з відкритих джерел

Поліція Австрії та Німеччини провела спільний антидопінговий рейд в Зефельді, де зараз проходить чемпіонат світу з лижних видів спорту.

Операція під кодовою назвою "Кровопускання" була проведена федеральним відомством у кримінальних справах Австрії та бюром по боротьбі з організованою злочинністю і митною службою по боротьбі з контрабандою Мюнхена.

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В Інтернеті вже з'явилося відео затримання австрійського лижника Макса Хауке, який під час візиту поліції переливав кров в своєму номері.

Хауке так і не вийшов на старт, оскільки його затримали і відвезли в Іннсбрук для допиту.

Внаслідок антидопінгового рейду в середу, 27 лютого, були заарештовані дев'ять чоловік. П'ять з них – лижники. Крім Макса Хауке, його співвітчизник Домінік Балдауф, естонці Андреас Веерпалу і Карел Тамм'ярв та казах Олексій Полторанін також були затримані.

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Також затримали й спортивного лікаря, навколо якого і було організовано злочинне угрупування. Воно займалося використання допінгу спортсменами для їх кращих результатів, відтак отримання більших призових.

До слова, у австрійській комуні Зефельд-ін-Тіроль з 20 лютого по 3 березня 2019 року відбувається чемпіонат світу з лижних видів спорту.

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Теги: Спорт Лижний спорт Допінг
Джерело: 24 Канал
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