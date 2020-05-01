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Спіймали на гарячому: ексфутболіст "Шахтаря" потрапив у гучний секс-скандал – відео

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Чіпріан Маріка потрапив у секс-скандал
Чіпріан Маріка потрапив у секс-скандал / Getty Images

Колишній форвард "Шахтаря" і збірної Румунії Чіпріан Маріка потрапив у гучний скандал на батьківщині.

Портал Ziar de Cluj опублікував відео, на якому Маріка, прикрившись лише одним рушником, виходить з номера в готелі в Клуж-Напока після того, як в двері постукав невідомий.

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"Непроханим гостем", який і проводив зйомку відео, виявився Флорін Мунтян – син колишнього глави румунської державної газової компанії Transgaz.

Флорін Мунтян стежив за своєю дружиною Анною, підозрюючи її в зраді. Вона і виявилася в одному номері разом з Чіпріаном. Маріка кілька хвилин намагався умовити Мунтяна припинити відеозйомку, однак той виявився наполегливим і продовжував стукати в двері, викликаючи з номера свою дружину Анну.

Через якийсь час 31-річна жінка з'явилася на порозі, однак будь-яким чином пояснити своє перебування з напівголим ексфутболістом в одному номері не змогла.

Кажуть, що відео записане ще в серпні 2019 року, але з'явилося воно лише зараз. При цьому Анна знайома з дружиною Маріки, а їх сім'ї проживають по сусідству.

Чіпріан Маріка потрапив у секс-скандал: дивіться відео

Що відомо про Чіпріана Маріка в "Шахтарі"?
Маріка пограв у "Шахтарі" з 2004-го по 2007 роки, відзначившись 24 голами в 119 іграх. Разом з донеччанами він виграв два чемпіонства, а також по одному Кубку і Суперкубку України.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Новини Спорту Спорт Секс-скандал Скандал Шахтар
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