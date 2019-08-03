Продажні українські арбітри отримали суворе покарання за договірні матчі

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Скандал з договірними матчами в Україні
Скандал з договірними матчами в Україні

Троє українських арбітрів отримали покарання за участь у матчах з фіксованим результатом.

Українські арбітри Віталій Арановський, Віктор Буренко та В'ячеслав Молотокас отримали покарання від КДК УАФ за участь у договірних матчах, повідомляє Footballhub.

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Причиною такого рішення стало розслідування УАФ, в результаті якого суддів визнали причетними до організації договірних матчів.

Крім цих трьох арбітрів, покарання отримали й інші представники суддівського корпусу, проте, їх імена і терміни дискваліфікації поки невідомі. Зауважимо, що УАФ офіційно поки не заявила про покарання.

Нагадаємо, що поліція та прокуратура підозрюють 35 українських клубів в організації договірних матчів. Серед підозрюваних – президенти клубів, колишні і діючі гравці, арбітри, тренери, навколофутбольні комерційні структури. Всього задокументовано участь 320 фігурантів по 57 доведеним епізодами.

Що таке договірні матчі?
Спортивні змагання, результати яких відомі заздалегідь у підсумку змови суперників між собою і, можливо, з третьою стороною (букмекерами, суддею і т.д.). Договірні матчі є серйозним порушенням правил спортивних змагань, їх організація може бути злочином. У той же час, довести факт змови зазвичай вкрай важко.

 

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Теги: Спорт Футбол
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