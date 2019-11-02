Спійманий на допінгу колишній суперник Усика готує Джошуа до бою з Руїсом

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Тайрон Спонг
Тайрон Спонг / GETTY IMAGES

Нідерландський боксер Тайрон Спонг є спаринг-партнером Ентоні Джошуа. Британець готується до поєдинку проти Енді Руїса.

Матч-реванш Енді Руїс – Ентоні Джошуа офіційно відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії на арені в Ер-Ріяді.

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У своєму інстаграмі Спонг, який мав стати суперником Олександра Усика в суперважкій вазі, опублікував фото з Ентоні Джошуа.

Нідерландець перебуває у тренувальному таборі британця й допомагає тому підготуватися до поєдинку з Руїсом.

Що відомо про допінг Спонга?

Тайрон Спонг попався на застосуванні заборонених препаратів і не вийшов у ринг проти українця. У пробі А в Спонга VADA знайшла препарат кломіфен, який внесений до списку підозрілих речовин.

Згодом Спонг повідомив про те, що його остання допінг-проба виявилася негативною. Це означає, що Тайрон мав битися з українцем Олександром Усиком.

Усику терміново знайшли іншого суперника. У ніч з 12 на 13 жовтня Олександр дебютував у суперважкій вазі, здолавши Чазза Візерспуна.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Ентоні Джошуа
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