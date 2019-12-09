Сподіваюся, що Росію покарають, я втратив пару медалей через неї, – легендарний біатлоніст

П'ятиразовий олімпійський чемпіон французький біатлоніст Мартен Фуркад поділився очікуваннями від рішення виконкому Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) по Росії.

Фуркад висловив свою позицію щодо допінгової ситуації в Росії і заявив, що втратив кілька медалей через представників цієї країни. Цитує Фуркада NRK.

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Думаю, Росію покарають і сподіваюся на це. Я втратив пару медалей через неї. Покарання має бути суворим, але в той же час важливо, щоб Росія залишалася сильною нацією в зимових видах спорту. Росія повинна виступати в біатлоні і повинна бути представлена в спорті.



Всі знають, як я ставлюся до допінгового питання. Я не можу обманювати. Але я не радий цій ситуації. Як і Німеччина, Норвегія, Франція, Росія є важливою країною в спорті,

– сказав Мартен.

Нагадаємо, 25 листопада комітет по відповідності WADA рекомендував виконкому організації усунути Росію від міжнародних змагань на чотири роки . Причина – маніпуляції з базою даних Московської антидопінгової лабораторії. При цьому росіяни не зможуть не лише брати участь у змаганнях, але й подавати заявки на проведення міжнародних турнірів у Росії.

Виконком WADA прийме остаточне рішення 9 грудня.