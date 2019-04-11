Спокійно міг гукнути Бейлу: "Агов, малий, дай мені пас!", – зірка "Динамо"

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Фран Соль
Фран Соль / fcdynamo.kiev.ua

Іспанський нападник"Динамо" Фран Соль, який пройшов школу "Реалу", розповів про мадридський клуб та зіркових футболістів, з якими він досі спілкується.

Соль, який відновлюється від прикрої травми, розповів, що йому запам’яталося те, що відбувалося у Мадриді за межами футбольного поля.

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Насправді, запам’яталося багато чого – причому це стосується як тренувань та матчів, так і того, що відбувалося поза межами футбольного поля. Ми були однією сім’єю, раділи разом перемогам і так само разом переживали стосовно поразок – добре, що перемог було більше (посміхається). Звичайно, особливими для мене залишаються тренування з першою командою "Реалу" – це незабутні спогади, які залишаться зі мною назавжди,
– цитує Соля клубний сайт "Динамо".

Фран, який тривалий час тренувалися з першим складом "Реалу", також згадав, як до нього ставилися знамениті гравці, оскільки він був юним.

Ніякої зверхності з їхнього боку я не відчував – навпаки, усі добре ставилися до мене. Мені було тоді 18-19 років. А власне на тренуваннях всі були рівні – я спокійно міг гукнути тому ж Гарету Бейлу: "Агов, малий, дай мені пас!" – і всі сприймали це нормально, а від самого валлійця, за якого заплатили понад 100 мільйонів євро, не було чутно жодних образ чи нагадувань про субординацію (сміється). Те ж саме стосувалося Кріштіану Роналду,
– зазначив іспанець.

Спорт 24 писав, що Фран Соль отримав травму в матчі 20 туру УПЛ "Десна" – "Динамо". Іспанець пошкодив плече та залишив поле наприкінці першого тайму. Він вже точно пропустить залишок сезону.

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Теги: Спорт Футбол Динамо
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