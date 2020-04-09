Спокуслива зірка UFC знову оголилася: фото

Зірка UFC Пейдж Ванзант продовжує свій челендж на карантині. Дівчина-боєць публікує звабливі фотографії у своєму інстаграмі.

Пейдж Ванзант опублікувала фото з чоловіком, де прикриває пікантні зони келихами з віскі та вином.

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"Твоє життя не твоє, якщо ти завжди дбаєш про те, що думає хтось інший", – написала Ванзант.

Що відомо про Пейдж Ванзант?

26-річна американська спортсменка та модель. Виступає в легкій вазі Ultimate Fighting Championship (UFC).

На професійному рівні виграла вісім з дванадцяти поєдинків в ММА (змішані єдиноборства). Два поєдинки Пейдж виграла нокаутом.

Востаннє Пейдж виходила в октагон проти Рейчел Остович, яку перемога. У рейтингу UFC посідає 15-у сходинку.

Крім змішаних єдиноборств, вона з'явилася в телесеріалі "Танці з зірками".

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