Спонг повідомив про негативний допінг-тест, бій з Усиком таки мав відбутися

Нідерландський боксер Тайрон Спонг повідомив про те, що його остання допінг-проба виявилася негативною. Це означає, що Тайрон мав битися з українцем Олександром Усиком.

Цю допінг-пробу, як і попередні, брала VADA. У своєму інстаграмі Тайрон опублікував результати тесту.

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Тільки що отримав повідомлення від VADA, що мій третій і останній зразок сечі, взятий 2 жовтня, був негативним для всіх заборонених речовин. Я – чистий боєць, а попередні результати були неточними або кимось зманіпульовані. Хто понесе за це відповідальність?,

– пише Спонг.

Боксер вважає, що команда Олександра Усика побоювалася його, тому причетна до цієї історії.

Соромно, що у мене забрали таку можливість. Його команда знала, що я дуже сильно ризикую і можу нашкодити йому, тому потребувала вихід. Мене образили. Я злюся,

– додав Тайрон.



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Спорт24 писав, що Тайрон Спонг попався на застосуванні заборонених препаратів і не вийде в ринг проти українця. У пробі А у Спонга VADA знайшла препарат кломіфен, який внесений до списку підозрілих речовин.

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Усику терміново знайшли іншого суперника. У ніч з 12 на 13 жовтня Олександр дебютує у суперважкій вазі поєдинком проти Чезза Візерспуна.

В Україні поєдинок, який відбувається у Чикаго (США), покаже телеканал "Інтер". 13-го жовтня о 4:30 за київським часом на каналі вийде програма "Великий бокс". Поєдинок Усик – Візерспун розпочнеться приблизно о 05:30 за київським часом.