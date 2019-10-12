Спонг повідомив про негативний допінг-тест, бій з Усиком таки мав відбутися

527 Читать новость на русском
Тайрон Спонг
Тайрон Спонг / GETTY IMAGES

Нідерландський боксер Тайрон Спонг повідомив про те, що його остання допінг-проба виявилася негативною. Це означає, що Тайрон мав битися з українцем Олександром Усиком.

Цю допінг-пробу, як і попередні, брала VADA. У своєму інстаграмі Тайрон опублікував результати тесту.

Читайте також: Усик – Візерспун: анонс боксерського поєдинку

Тільки що отримав повідомлення від VADA, що мій третій і останній зразок сечі, взятий 2 жовтня, був негативним для всіх заборонених речовин. Я – чистий боєць, а попередні результати були неточними або кимось зманіпульовані. Хто понесе за це відповідальність?,
– пише Спонг.

Боксер вважає, що команда Олександра Усика побоювалася його, тому причетна до цієї історії.

Соромно, що у мене забрали таку можливість. Його команда знала, що я дуже сильно ризикую і можу нашкодити йому, тому потребувала вихід. Мене образили. Я злюся,
– додав Тайрон.


Скріншот

Спорт24 писав, що Тайрон Спонг попався на застосуванні заборонених препаратів і не вийде в ринг проти українця. У пробі А у Спонга VADA знайшла препарат кломіфен, який внесений до списку підозрілих речовин.

До слова: Усик – Візерспун: букмекери назвали переможця бою

Усику терміново знайшли іншого суперника. У ніч з 12 на 13 жовтня Олександр дебютує у суперважкій вазі поєдинком проти Чезза Візерспуна.

В Україні поєдинок, який відбувається у Чикаго (США), покаже телеканал "Інтер". 13-го жовтня о 4:30 за київським часом на каналі вийде програма "Великий бокс". Поєдинок Усик – Візерспун розпочнеться приблизно о 05:30 за київським часом.

blog_ava
Шлях Королеви: пам'ятник Анні, доньці Великого князя Київського Ярослава, відкрили у Бельгії
сьогодні
2846
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Усик – Спонг Олександр Усик
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як вболівальники підтримували збірну України у Харкові: атмосферні фото та відео
сьогодні 11:43 Як вболівальники підтримували збірну України у Харкові: атмосферні фото та відео
Ігор Саджениця 1661
Як Дзідзьо виконав гімн України перед матчем збірної у Харкові: відео
сьогодні 09:02 Як Дзідзьо виконав гімн України перед матчем збірної у Харкові: відео
Юрій Семенюк 12295
Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 11-го жовтня
сьогодні 08:28 Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 11-го жовтня
Юрій Семенюк 1430
Тренерка мені сказала, що з такими ногами я маю йти в моделі або бігати, – Софія Яремчук
10 жовтня 18:55 Тренерка мені сказала, що з такими ногами я маю йти в моделі або бігати, – Софія Яремчук
Станіслав Безушко 1487
Нереалізований баскетболіст: хто такий Чазз Візерспун – новий суперник Усика
9 жовтня 11:35 Нереалізований баскетболіст: хто такий Чазз Візерспун – новий суперник Усика
Михайло Гема 1878
Новини
Більше новин
Залиште відгук