24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Кабмін офіційно дозволив проведення спортивних змагань з 22 травня

- Читать новость на русском
Спортивні змагання відновлять з 22 травня – рішення Кабміну
Дозвіл на проведення змагань

Кабінет міністрів схвалив рішення, яким запроваджує адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів. Зокрема влада дозволила проведення спортивних змагань.

З 22 травня спортивні заходи в Україні можна буде проводити з обмеженням до 50 осіб та без глядачів (заходи понад 50 осіб погоджуються з МОЗ)Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 20 травня. Про це повідомляє 24 канал.

Коротко про важливе Карантин в Україні офіційно продовжили до 22 червня

Також з 1 червня Кабмін дозволив роботу спортзалів, а карантин в Україні триватиме ще щонайменше до 22 червня.

З 15 квітня Кабінет Міністрів дозволив спортсменам команд національних збірних України проводити індивідуальні тренування в умовах карантину.

Коротко про вихід України з карантину

  • В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його продовжили до 22 травня. За прогнозами МОЗ, обмеження триватимуть щонайменше до 22 червня.
  • Загалом уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово.
  • З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.
  • Станом на 19 травня в Україні підтвердили 19 230 випадків COVID-19. 5 955 людей одужали. Щоправда, є і погані новини – 564 інфікованих померли.

етапи виходу з карантину
5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Кабінет Міністрів України Новини Спорту Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
День в історії: 11 років тому "Шахтар" виграв Кубок УЄФА – відео
сьогодні , 11:08 День в історії: 11 років тому "Шахтар" виграв Кубок УЄФА – відео
Михайло Гема
Відомий європейський клуб продовжив контракти з гравцями на пеньку: кумедне відео
19 травня , 19:58 Відомий європейський клуб продовжив контракти з гравцями на пеньку: кумедне відео
Юрій Семенюк
Вільні агенти: топ-футболісти, які влітку стануть безкоштовними
19 травня , 16:24 Вільні агенти: топ-футболісти, які влітку стануть безкоштовними
Михайло Гема