Кабмін офіційно дозволив проведення спортивних змагань з 22 травня

Кабінет міністрів схвалив рішення, яким запроваджує адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів. Зокрема влада дозволила проведення спортивних змагань.

З 22 травня спортивні заходи в Україні можна буде проводити з обмеженням до 50 осіб та без глядачів (заходи понад 50 осіб погоджуються з МОЗ). Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 20 травня. Про це повідомляє 24 канал.

Коротко про важливе Карантин в Україні офіційно продовжили до 22 червня

Також з 1 червня Кабмін дозволив роботу спортзалів, а карантин в Україні триватиме ще щонайменше до 22 червня.

З 15 квітня Кабінет Міністрів дозволив спортсменам команд національних збірних України проводити індивідуальні тренування в умовах карантину.

Коротко про вихід України з карантину

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його продовжили до 22 травня. За прогнозами МОЗ, обмеження триватимуть щонайменше до 22 черв ня .

. Загалом уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово. З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки . А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.

. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки. Станом на 19 травня в Україні підтвердили 19 230 випадків COVID-19. 5 955 людей одужали. Щоправда, є і погані новини – 564 інфікованих померли.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

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