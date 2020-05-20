Кабмін офіційно дозволив проведення спортивних змагань з 22 травня
Кабінет міністрів схвалив рішення, яким запроваджує адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів. Зокрема влада дозволила проведення спортивних змагань.
З 22 травня спортивні заходи в Україні можна буде проводити з обмеженням до 50 осіб та без глядачів (заходи понад 50 осіб погоджуються з МОЗ). Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 20 травня. Про це повідомляє 24 канал.
Коротко про важливе Карантин в Україні офіційно продовжили до 22 червня
Також з 1 червня Кабмін дозволив роботу спортзалів, а карантин в Україні триватиме ще щонайменше до 22 червня.
З 15 квітня Кабінет Міністрів дозволив спортсменам команд національних збірних України проводити індивідуальні тренування в умовах карантину.
Коротко про вихід України з карантину
- В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його продовжили до 22 травня. За прогнозами МОЗ, обмеження триватимуть щонайменше до 22 червня.
- Загалом уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово.
- З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.
- Станом на 19 травня в Україні підтвердили 19 230 випадків COVID-19. 5 955 людей одужали. Щоправда, є і погані новини – 564 інфікованих померли.
5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу
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