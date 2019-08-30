Спорт – це частина культури: Бородянський розповів про об'єднання Мінкульту й Мінмолодьспорту

За підсумками засідання Міністерство молоді та спорту України було об'єднано з Міністерством культури. Міністром культури, молоді та спорту України став Володимир Бородянський.

Володимир Бородянський прокоментував об'єднання Мінмолодьспорту і Мінкульту.

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Наше завдання – зробити міністерство ефективним. Ми звикли розглядати спорт просто як спорт, але це частина культури, модель поведінки й елемент включеності в життя суспільства. Треба тільки правильно ним користуватися,

– сказав Бородянський.

За оцінками глави Міністерства культури, молоді та спорту, відомство запрацює у нормальному режимі із січня. Разом з тим, Бородянський не став розповідати, на базі якого міністерства буде створено нове відомство.

Ви хочете, щоб я дав відповідь, на базі якого міністерства? Не дам. Ми зважуємо всі плюси й мінуси на базі кожного з міністерств: Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики, Міністерства молоді та спорту,

– заявив міністр.

Попереднім очільником Міністерства молоді та спорту України був Ігор Жданов.