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Спорт без меж: 80-річна бабуся встановила рекорд України з бігу – відео

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Антоніна Ткачук / procherk.info

У Києві відбулись змагання з легкої атлетики серед ветеранів. Черкащанка Антоніна Ткачук встановила новий рекорд України з бігу на дистанції 400 метрів та перемогла.

Антоніна Ткачук перемогла ще 8 учасників, які взяли участь. На фініші спортсменка показала результат 2 хвилин 18 секунд.

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Це не єдина перемога черкащанки на чемпіонаті України, вона також піднялась на найвищу сходинку п'єдесталу на дистанції 60 метрів.

Основною дистанцією для спортсменки є біг на 800-1500 метрів. Цього ж разу Антоніна вирішила спробувати щось нове та не прогадала.

Інженер-технолог за освітою, прийшла у легку атлетику у 70 років. До цього Антоніна просто займалась спортом, біг був для неї як хоббі.

Щодня спортсменка долає 3-5 кілометрів та лише один день на тиждень дає собі на відпочинок.

Зараз Антоніна Ткачук готується до літнього чемпіонату України.

 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика
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