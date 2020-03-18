Спорт має відійти вбік, коли йдеться про загрозу здоров’ю, – Шевченко про перенесення Євро-2020

УЄФА офіційно переніс Чемпіонат Європи з футбол з 2020 року на 2021 рік. А також скасував товариські матчі збірних, і, цілком ймовірно, внесе зміни в матчі Ліги націй.

Таке перенесення позначилося і на збірній України. "Синьо-жовті" 27 березня мали зіграти товариський матч з Францією, а 31 березня – з Польщею. Але через скасування цих матчів березневий збір команди теж був скасований.

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Своїми думками щодо перенесення Євро-2020 поділився і головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко в коментарі УАФ.

"Я повністю підтримую це рішення, щобільше, вітаю його, це дуже правильно. Спорт має відійти вбік, коли йдеться про загрозу здоров’ю та життю людей. Безумовно, перенесення спричинить незручності, але ми маємо усвідомлювати, що це загальносвітова проблема, і подолати її можна лише спільними зусиллями", – заявив Шевченко.

А на час карантину головний наставник збірної порадив "поводитися дисципліновано, із відповідальністю ставитися до тих порад, які дають медики, із розумінням дослухатися до рекомендацій та заходів влади".



Правила поводження під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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