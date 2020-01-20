Спортивна і спокуслива: які фото публікує в інстаграмі українська легкоатлетка Килипко
Українська легкоатлетка Марина Килипко дововлі активно веде свою сторінку в інстаграмі, де публікує фото з тренувань та відпочинку.
Марина Килипко – чемпіонка України та національна рекордсменка у стрибках з жердиною, учасниця Олімпійських ігор 2016 року.
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На сторінці спортсменки можна знайти багато світлин з тренувань, змагань і відпочинку. Килипко нерідко показує свою підтягнуту і спокусливу фігуру.
Що таке стрибки з жердиною Стрибки з жердиною – це легкоатлетична дисципліна, вважаються олімпійським видом спорту. Виглядає це так: спортсмену необхідно подолати певну висоту з використанням гнучкої жердини.
Цей вид спорту відомий з давнини: вони входили в змагання стародавніх греків, критян і кельтів. В програму сучасних Олімпійських ігор стрибки з жердиною для чоловіків увійшли в 1896 році, для жінок – у 2000 році.
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