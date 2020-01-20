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Спортивна і спокуслива: які фото публікує в інстаграмі українська легкоатлетка Килипко

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Марина Килипко / instagram.com

Українська легкоатлетка Марина Килипко дововлі активно веде свою сторінку в інстаграмі, де публікує фото з тренувань та відпочинку.

Марина Килипко – чемпіонка України та національна рекордсменка у стрибках з жердиною, учасниця Олімпійських ігор 2016 року. 

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На сторінці спортсменки можна знайти багато світлин з тренувань, змагань і відпочинку. Килипко нерідко показує свою підтягнуту і спокусливу фігуру.

Що таке стрибки з жердиною Стрибки з жердиною – це легкоатлетична дисципліна, вважаються олімпійським видом спорту. Виглядає це так: спортсмену необхідно подолати певну висоту з використанням гнучкої жердини.

Цей вид спорту відомий з давнини: вони входили в змагання стародавніх греків, критян і кельтів. В програму сучасних Олімпійських ігор стрибки з жердиною для чоловіків увійшли в 1896 році, для жінок – у 2000 році.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Life is a journey #mylife #journey #sunnydays #lovesunnydays #hotday #sport #sportgirl #sportlife

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In relaxation#supboard #lovekharkov

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GM it still happens #dawn #antalya #gm #lovemorning

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Автор: Северин Трач
Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика
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