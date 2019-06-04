Спортивна і зваблива: які фото постить в Instagram українська легкоатлетка Ольга Саладуха

Відома українська легкоатлетка, яка спеціалізується в потрійному стрибку та стрибках у довжину, Ольга Саладуха активно веде свою сторінку в Instagram та постійно радує своїх підписників мотивуючими фото.

Ольга – чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор, триразова чемпіонка Європи і заслужений майстер спорту України.

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На її рахунку чимало перемог, одна з останніх – бронзова медаль з потрійного стрибка на чемпіонаті Європи в приміщенні, який проходив в Глазго у 2019 році.

Саладуха активна у соцмережі, її Instagram наповнений мотивуючими світлинами з тренувань або з відпочинку. Ольга – володарка підтягнутого, добре підкачаного тіла, яке стало результатом систематичних тренувань і спортивного стилю життя.

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