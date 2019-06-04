Спортивна і зваблива: які фото постить в Instagram українська легкоатлетка Ольга Саладуха

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Ольга Саладуха
Ольга Саладуха / instagram.com/olga_saladukha

Відома українська легкоатлетка, яка спеціалізується в потрійному стрибку та стрибках у довжину, Ольга Саладуха активно веде свою сторінку в Instagram та постійно радує своїх підписників мотивуючими фото.

Ольга – чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор, триразова чемпіонка Європи і заслужений майстер спорту України.

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На її рахунку чимало перемог, одна з останніх – бронзова медаль з потрійного стрибка на чемпіонаті Європи в приміщенні, який проходив в Глазго у 2019 році.

Саладуха активна у соцмережі, її Instagram наповнений мотивуючими світлинами з тренувань або з відпочинку. Ольга – володарка підтягнутого, добре підкачаного тіла, яке стало результатом систематичних тренувань і спортивного стилю життя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gym time ‍♀️ #gym #improveyourself

Допис, поширений Olga Saladukha (@olga_saladukha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Be yourself ?#beyourself

Допис, поширений Olga Saladukha (@olga_saladukha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunny Portugal ️#loveit

Допис, поширений Olga Saladukha (@olga_saladukha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saturday work #sportlife

Допис, поширений Olga Saladukha (@olga_saladukha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Life is good #nofilter

Допис, поширений Olga Saladukha (@olga_saladukha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hello September #mood with @foberini Foto by: @victorbondar.photo

Допис, поширений Olga Saladukha (@olga_saladukha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Always with smile #trainingday

Допис, поширений Olga Saladukha (@olga_saladukha)

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Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика
Джерело: 24 канал
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