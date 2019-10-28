Спортивний арбітражний суд дискваліфікував російську легкоатлетку, яка перемагала на Олімпіаді
Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував двох російських спортсменок за вживання допінгу. Покарали спринтерку Юлія Гущина та Анну Назарову (Кляшторна), яка спеціалізується на стрибках у довжину.
Рішення CAS стосовно Юлії Гущиної винесено на підставі повторних перевірок. У пробах, узятих у спортсменки на чемпіонаті світу в Тегу (2011 рік) і Олімпійських іграх в Лондоні (2012 рік), виявлений туринабол. Гущина дискваліфікована на 4 роки з дати тимчасового відсторонення – 27 березня 2017 року. Анулювання підлягають результати спортсменки, показані з 1 вересня 2011 року по 31 грудня 2014 року. Серед них – золота медаль командного чемпіонату Європи 2011 року, золото чемпіонату світу (2013 рік, естафета 4х400 метрів) та срібло в цій же дисципліні на Олімпіаді-2012. Та варто відзначити, що Гущина була позбавлена нагороди Олімпіади-2012 ще у 2017 році. Тоді всю російську команду дискваліфікували після виявлення в пробах Антоніни Кривошапки допінгу.
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При цьому це не вперше росіянку позбавляють медалей з Олімпіади. Перевірка зразків з Пекіна-2008 року партнерки Юлії Гущиної з естафетного бігу Юлії Чермошанської призвела до виявлення в неї двох заборонених речовин – станозололу та мастабалу. Рішенням дисциплінарної комісії Міжнародного олімпійського комітету від 16 серпня 2016 року вона була дискваліфікована з Олімпійських ігор в Пекіні 2008 року і позбавлена золотої олімпійської медалі. Разом з нею була дискваліфікована і втратила золоті медалі вся жіноча збірна Росії з естафетного бігу 4×100 метрів на пекінській олімпіаді.
Рішення CAS відносно Ганни Назарової (Кляшторний) винесено на підставі повторної перевірки. У пробі, взятій у спортсменки на Олімпійських іграх в Лондоні (2012 рік), теж було виявлено туринабол. Назарова (Кляшторна) дискваліфікована на 2 роки з дати тимчасового відсторонення – 17 травня 2017 року (термін дискваліфікації вже минув). Однак анулюванню підлягають результати спортсменки, показані з 08 серпня 2012 року по 31 серпня 2014 року.