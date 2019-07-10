Спортивний директор Федерації футболу Сербії подав у відставку через розгром від України

Розгромна поразка збірної Сербії проти України спричинила кадрові зміни у Федерації футболу Сербії.

Про це повідомляє офіціний сайт Федерації футболу Сербії.

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Спортивний директор Федерації футболу Сербії Дарко Ковачевіч покинув свій пост, в тому числі і з-за поразки від збірної України в кваліфікації Євро-2020,

Як людина і чиновник, я відчуваю особисту моральну відповідальність за результат в матчі з Україною і провал молодіжної збірної на чемпіонаті Європи. Тому я залишаю посаду спортивного директора,

– заявив Ковачевіч.

Як відомо, збірна України у рамках кваліфікації до Євро-2020 розтрощила національну команду Сербії з рахунком 5:0. У тому матчі дублями відзначились Євген Коноплянка та Віктор Циганков, ще один гол забив Роман Яремчук.