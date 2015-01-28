Спортивний огляд. Назаренко вже не з "Чорноморцем","Мілан" не звільнятиме Індзагі

363 Читать новость на русском

Сергій Назаренко розірвав контракт із одеським "Чорноморцем". "Мілан" офіційно повідомив, що не звільнятиме Індзагі з посади головного тренера. "Барселона" припинить співробітництво із Qatar Airways. Менні Пакьяо та Флойд Мейвезер зустрілись на матчі НБА.

Футбол

Сергій Назаренко покидає одеський "Чорноморець". Екс-гравець збірної України достроково розірвав контракт із клубом. Де продовжить кар’єру півзахисник наразі невідомо.

Філіпо Індзагі уникнув відставки. Напередодні кубкового матчу проти "Лаціо" італійська преса писала про наміри босів "Мілана" звільнити керманича у випадку поразки. Утім керівництво росонері сьогодні офіційно повідомило, що Індзагі продовжить роботу із командою.   

"Барселона" відмовляється від катарських грошей. Каталонський клуб має намір припинити співпрацю із своїм головним титульним спонсором – авіакомпанією Qatar Airways.

Баскетбол

Пакьяо та Мейвезер зустрілись на баскетбольному майданчику. Обидва знамениті боксери відвідали один із матчів НБА, в перерві якого порозмовляли. Бій між американцем та філіпінцем планують провести другого травня. Переговори щодо цього близькі до завершення. 

blog_ava
Головні новини 20 травня: інавгурація Зеленського і заяви про розпуск Ради й відставку Гройсмана
сьогодні
2432
Теги: Спорт Баскетбол
Джерело: Телеканал новин "24"
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В Болівії футбольний арбітр помер прямо під час матчу: трагічне відео
20 травня 18:40 В Болівії футбольний арбітр помер прямо під час матчу: трагічне відео
690
День в історії – 10 років тому "Шахтар" виграв Кубок УЄФА: відео
20 травня 12:30 День в історії – 10 років тому "Шахтар" виграв Кубок УЄФА: відео
255
"Інтер" зазнав принизливої поразки від "Наполі" у чемпіонаті Італії: відео
20 травня 08:25 "Інтер" зазнав принизливої поразки від "Наполі" у чемпіонаті Італії: відео
460
"Шахтар" достроково виграв чемпіонат України, перемігши "Зорю": відео
19 травня 18:51 "Шахтар" достроково виграв чемпіонат України, перемігши "Зорю": відео
1232
Оголений чоловік увірвався у роздягальню "Манчестер Сіті", щоб відсвяткувати перемогу: відео
19 травня 17:21 Оголений чоловік увірвався у роздягальню "Манчестер Сіті", щоб відсвяткувати перемогу: відео
820
Новини
Більше новин
Залиште відгук