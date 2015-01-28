Спортивний огляд. Назаренко вже не з "Чорноморцем","Мілан" не звільнятиме Індзагі

Сергій Назаренко розірвав контракт із одеським "Чорноморцем". "Мілан" офіційно повідомив, що не звільнятиме Індзагі з посади головного тренера. "Барселона" припинить співробітництво із Qatar Airways. Менні Пакьяо та Флойд Мейвезер зустрілись на матчі НБА.

Футбол

Сергій Назаренко покидає одеський "Чорноморець". Екс-гравець збірної України достроково розірвав контракт із клубом. Де продовжить кар’єру півзахисник наразі невідомо.

Філіпо Індзагі уникнув відставки. Напередодні кубкового матчу проти "Лаціо" італійська преса писала про наміри босів "Мілана" звільнити керманича у випадку поразки. Утім керівництво росонері сьогодні офіційно повідомило, що Індзагі продовжить роботу із командою.

"Барселона" відмовляється від катарських грошей. Каталонський клуб має намір припинити співпрацю із своїм головним титульним спонсором – авіакомпанією Qatar Airways.

Баскетбол

Пакьяо та Мейвезер зустрілись на баскетбольному майданчику. Обидва знамениті боксери відвідали один із матчів НБА, в перерві якого порозмовляли. Бій між американцем та філіпінцем планують провести другого травня. Переговори щодо цього близькі до завершення.