Спортивний Оскар 2018: оголошено імена претендентів

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Олександр Абраменко претендує на "Спортивний Оскар 2018"
Олександр Абраменко претендує на "Спортивний Оскар 2018"

В Олімпійському домі визначалися з іменами переможців Всеукраїнської урочистої церемонії "Герої спортивного року 2018" у 9 номінаціях. Імена володарів "Спортивного Оскара" України назвуть під час самої церемонії, яка відбудеться 30 березня в Києві.

Визначення переможців відбулося шляхом таємного голосування. Голосували легендарні спортсмени різних років.

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Відбір претендентів та номінантів Церемонії проходив в 3 етапи. Спочатку експертна комісія фахівців Національного олімпійського комітету і Міністерства молоді та спорту провела детальний аналіз виступів наших спортсменів на головних спортивних стартах року, підготувавши розширений список претендентів у кожній номінації (6-8 осіб). Після цього протягом двох тижнів тривало голосування спортивних журналістів нашої країни. За підсумками голосування, в якому взяло участь 240 провідних спортивних журналістів з усіх регіонів, була визначена трійка претендентів, серед якої сьогодні "академіки" вибрали переможців у кожній номінації.

Кандидати для нагородження Всеукраїнської урочистої церемонії "Герої спортивного року-2018"

1. Найкращий спортсмен року
Олександр Абраменко – чемпіон XXIII зимових Олімпійських ігор з фристайлу (лижна акробатика)
Жан Беленюк – срібний призер чемпіонату світу з греко-римської боротьби (87 кг)
Олег Верняєв – срібний призер чемпіонату світу зі спортивної гімнастики (вправи на брусах)

2. Найкраща спортсменка року
Дар’я Білодід – чемпіонка світу з дзюдо (48кг)
Олена Костевич – чемпіонка (25м) і бронзова призерка чемпіонатів світу і Європи зі стрільби (мікст 10м) , володарка світового рекорду
Еліна Світоліна – 4-а ракетка світу, переможниця підсумкового турніру WTA

3. Найкращий тренер року
Енвер Аблаєв – головний тренер збірної України з фристайлу (за підготовку Олімпійського чемпіона Олександра Абраменка)
Тренерський дует Світлана Кузнєцова і Геннадій Білодід – особисті тренери Дарії Білодід – чемпіонки світу з дзюдо
Ігор Чередінов – особистий тренер Олени Костевич – чемпіонки світу, бронзової призерки чемпіонату світу і Європи зі стрільби

4. Сенсація року
Мар’ян Закальницький – чемпіон Європи з легкої атлетики (ходьба 50км)
Роман Свічкар – бронзовий призер чемпіонату світу з фехтування на шпагах
Алла Черкасова – чемпіонка світу з боротьби (68кг)

5. Найкраща команда року (збірна)
Чоловіча четвірка парна з академічного веслування у складі Івана Довгодька, Дмитра Міхая, Сергія Гриня, Олександра Надтоки – бронзові призери чемпіонату світу
Дует стрілків Олена Костевич – Олег Омельчук – бронзові призери чемпіонату світу та чемпіонату Європи, володарі світового рекорду (мікст, пістолет, 10м)
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 у складі Ганна Ольховик, Христини Філевич, Євгенії Спітковської, Олени Огороднікової – бронзові призерки чемпіонату Європи

6. Олімпійська надія України
Катерина Чорній – дворазова чемпіонка ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор з фехтування на шпагах (особиста першість, змішані команди)
Михайло Кохан – чемпіон ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор з легкої атлетики (метання молота), чемпіон Європи U18 (переміг з рекордами змагань), срібний призер чемпіонату світу U20
Ярослава Магучіх – чемпіонка ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор з легкої атлетики (стрибки у висоту), чемпіонка Європи U18 (перемогла з рекордами змагань)

7. Сильні духом (паралімпійські види спорту)
Віталій Лук’яненко – дворазовий чемпіон ХІІ зимових Паралімпійських ігор з біатлону серед спортсменів з порушенням зору (7.5 км, 15 км)
Єлизавета Мерешко – володарка 8 нагород (5 золотих та 3 срібних) чемпіонату Європи з плавання, рекордсменка світу та Європи з плавання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату
Оксана Шишкова – володарка 6 нагород (2 золотих, 3 срібних та 1 бронзової) ХІІ зимових Паралімпійських ігор з біатлону та лижних перегонів серед спортсменів з порушенням зору

8. Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту)
Ігор Любченко – чемпіон світу з таїландського боксу Муей Тай
Лариса Соловйова – чемпіонка світу з пауерліфтингу
Жіноча збірна України з шахів у складі Ганни Музичук, Марії Музичук, Наталії Жукової, Ганни Ушеніної, Юлії Осьмак – срібні призерки Шахової Олімпіади

Імена володарів "Спортивного Оскару" України назвуть під час церемонії, яка відбудеться 30 березня в Києві.

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Теги: Спорт Еліна Світоліна Олег Верняєв Олександр Абраменко Дарія Білодід Жан Беленюк
Джерело: 24 Канал
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