Спорткомплекс US Open перетворять на тимчасову лікарню в Нью-Йорку
Спортивний центр в Нью-Йорку, де відбуваються матчі US Open, на час пандемії коронавірусу переобладнають в тимчасову лікарню.
Загалом планується встановили 350 ліжок, пише ESPN.
Водночас Британія перетворить Манчестер Арену та Бірмінгем на гігантські лікарні з моргами
Використовувати планують і кухню стадіону імені Луї Армстронга. Там готуватимуть до 25 тисяч готових обідів для пацієнтів, медпрацівників, волонтерів та школярів в Нью-Йорку.
- США на першому місці з поширення коронавірусу у світі. Станом на 31 березня інфіковано понад 164 тисячі осіб.
- Нью-Йорк на першому місці серед американських міст – понад 67 тисяч підтверджених інфікованих.
- Загалом у США від COVID-19 померло 3170 людей, з них 914 – в Нью-Йорку.
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