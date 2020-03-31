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Спорткомплекс US Open перетворять на тимчасову лікарню в Нью-Йорку

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Стадіон проведення US Open / usopen.org

Спортивний центр в Нью-Йорку, де відбуваються матчі US Open, на час пандемії коронавірусу переобладнають в тимчасову лікарню.

Загалом планується встановили 350 ліжок, пише ESPN.

Водночас Британія перетворить Манчестер Арену та Бірмінгем на гігантські лікарні з моргами

Використовувати планують і кухню стадіону імені Луї Армстронга. Там готуватимуть до 25 тисяч готових обідів для пацієнтів, медпрацівників, волонтерів та школярів в Нью-Йорку.

  • США на першому місці з поширення коронавірусу у світі. Станом на 31 березня інфіковано понад 164 тисячі осіб.
  • Нью-Йорк на першому місці серед американських міст – понад 67 тисяч підтверджених інфікованих.
  • Загалом у США від COVID-19 померло 3170 людей, з них 914 – в Нью-Йорку.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 US Open Новини Спорту Спорт Теніс
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