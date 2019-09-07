Спортсмен повинен завершити кар'єру перед тим, як йти в політику, – чемпіонка світу Харлан

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Ольга Харлан
Ольга Харлан / GETTY IMAGES

Шестиразова чемпіонка світу з фехтування Ольга Харлан поділилася думкою щодо спортсменів, які йдуть у політику або бізнес. Харлан переконує, що спершу потрібно завершити кар'єру спортсмена, а потім змінювати професію.

За словами Харлан, важко повністю віддаватися справі, якщо не зосереджений на чомусь одному.

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Ми, спортсмени, якщо йдеться про українську олімпійську збірну, то ми спілкуємося і добре розуміємо один одного. Ми поділяємо наші досягнення і перемоги. Часто під час зустрічі хтось скаржиться на травми, хтось – на відсутність залу, на важкі тренування. Дуже важливо підтримувати сильних хлопців, тому що спортсмени – це голос, це повага.

Я вважаю, що перед тим, як йти в політику, спортсмен повинен завершити кар'єру. Ти не зможеш повністю віддаватися справі, якщо не зосереджений на чомусь одному. Зараз вся моя свідомість, все моє тіло присвячені фехтуванню. Коли я зосереджена на чомусь одному, то не хочу думати про щось інше, мені цього вистачає. Іноді запитують, чи є у мене бізнес. Ні. Я планую займатися цим, коли завершу кар'єру,
– сказала Харлан.

Це неймовірно: Харлан виграла чемпіонат світу з фехтування, перемігши росіянку

Не планує йти в політику чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версіями WBC, WBA і WBO Василь Ломаченко. Він отримував пропозиції, але відповів відмовою.

Намагається поєднувати спорт та політику борець Жан Беленюк, який є депутатом Верховної Ради.

З 14 до 22 вересня відбуватиметься чемпіонат світу з боротьби, на який Жан планує поїхати. Через це він може пропустити роботу в Раді.

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Теги: Новини Спорту Спорт Ольга Харлан Фехтування
Джерело: the-village.com.ua
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